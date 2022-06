Arriva Bastia Estate a Colori, Venere in Jazz, Chroma Festival, ma c’è di più… [📸Foto]

Arriva Bastia Estate a Colori, Venere in Jazz, Chroma Festival, ma c’è di più…

D

Per i più piccini

Venere in Jazz , un progetto di Marcello Migliosi per un Jazz tutto al femminile nel giardino della, ai concerti e Passeggiate sonore del, a, l’evento dell’Ente Palio che fa tornare a battere i cuori del Palio de San Michele. Teatro, laboratori, mostre in tutto il territorio comunale. Concerti e spettacoli live, teatro, food, ma anche i lunedì della scienza, presentazione di libri e laboratori di osservazioni stellari.

Per i più piccini tanti gli appuntamenti con la ludoteca G. Rodari , la Biblioteca Alberto La Volpe, ma anche giornate e Galà dello Sport. Tra le novità attese “La cena dei Baglioni” – Rinascimento a tavola – dove la cultura e la storia del nostro territorio diventano espressione delle tradizioni antiche nel suggestivo Chiostro delle Monache Benedettine.

“Tante le iniziative della stagione estiva dell’Amministrazione comunale, per animare la Città, per cittadini e cittadine e visitatori nel contesto territoriale del nostro comune, nei luoghi suggestivi come il Chiostro delle monache Benedettine, il giardino della Rocca Baglionesca, colorare la città di iniziative ricreative, artistiche, socio culturali e ambientali nelle vie, nelle piazze delle frazioni e nei centri sociali. Un’offerta di intrattenimento per tutti, grazie alle Associazioni del nostro territorio, le realtà economiche, Confcommercio, FIPE Umbria e l’associazione Impresa & Sviluppo di Bastia Umbra con le quali da tempo si è costruita una collaborazione nella programmazione per lo sviluppo del territorio.

Uno spirito di rete che ha costruito questo grande programma afferma il Sindaco Paola Lungarotti, questo è lo spirito della nostra cittàlavorare in sinergia e per obiettivi comuni. Quello che fa di un territorio la sua forza è la comunità, la collaborazione delle associazioni di categoria e di volontariato che insieme cooperano per la città dando valore alla storia, alle tradizioni, al rispetto dell’ambiente perché “Quando non c’è energia non c’è colore, non c’è forma, non c’è vita”- Caravaggio”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Assessore alle Politiche Sociali e scolastiche Daniela Brunelli che ha sottolineato il valore sociale di un territorio sinergico e unito, l’Assessore al Commercio Valeria Morettini ricordando la vocazione della nostra città, il tessuto economico, le iniziative. Cooperativa Fare, Sofa Eventi, hanno presentato rispettivamente i tanti eventi dedicati ai più piccoli e il sito www.visitbastiaumbra.itcon le pagine social di“Bastia Estate a Colori”, il cartellone di eventi che si svolgeranno dal 1 Giugno al 4 Settembre 2022.

Venere In Jazz :

29 luglio 2022 ore 21 – Sagrato chiesa Monastero Benedettine di Sant’Anna – Chiara Pettirossi e Rachele Fogu Duo

30 luglio 200 ore 17 – Sala delle Monache – Viviana Picchiarelli presenterà il quarto libro “Prima del buio in sala”

30 luglio 200 ore 19,30 – Sala delle Monache – Gaia Patasce concerto di piano solo

30 luglio 2022 ore 21 – Prato dei Bastioni – Greta Panettieri Quartet

31 luglio 2022 ore 21 – Prato dei Bastioni – Perugia Big Band

In giro per Bastia Umbra: CrossOver Duo con Fiorella Dipentima e Cesare Vincenti, musica brasiliana; Anna Panzanelli “Inchiostro”, al basso Ruggero Bonucci, piazza Cavour; Little Blue slim & Mrs slim alla Piazzetta Franchi.

“Non solo promozione turistica e valorizzazione del territorio quindi, ma valorizzazione dei nostri talenti, dei nostri attori, dei nostri musicisti, delle nostre tradizioni e della nostra cultura con un filo conduttore, la sostenibilità ambientale, che lega ogni evento- afferma la Responsabile dell’ufficio Cultura Lorella Capezzali. Sensibilizzazione e attività divulgativa con momenti di riflessione ed educazione alla cultura del rispetto e della corretta gestione delle risorse naturali, con serate a tema dedicate ai quattro elementi naturali, acqua, aria, terra, e fuoco con iniziative finalizzate al rispetto dell’ambiente, ad aumentare la consapevolezza collettiva. Ogni evento sarà preceduto da una riflessione, un decalogo sul risparmio energetico, sull’acqua, sulle buone pratiche e anche le brochures saranno stampate su carta riciclata.

Gli eventi dal 2 al 5 Giugno

2 Giugno. 76° anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Ore 21.00 in Piazza Cavour. Ad aprire sarà il tradizionale e coinvolgente ConcertodellaBanda musicale diCostano, diretta dal M° Giuseppe Cecchetti. Durante la serata è prevista la proiezione dei due ‘E-Book “La Storia e la Memoria” e “Pietre della memoria”. Documenti e testimonianze di guerra a Bastia Umbra. Un progetto curato dalle insegnanti Claudia Morini e Michela Falcinelli – Ist. Comprensivo Bastia 1 – Scuola secondaria di1° grado “Colomba Antonietti” delle classi 3B e 3H. Interventi delle referenti dell’Istituto scolastico e dei ragazzi che lo hanno realizzato. E’ prevista la chiusura al traffico di Piazza Mazzini dalle ore 20.00. Dalle 18.00 alle una di notte saranno chiuse: l’ultimo tratto di via Torgianese, via dell’Isola romana, via della Rocca e via Garibaldi per attività di ristorazione all’aperto.

Dal 3 al 5 Giugno

Tiello Streetto street food, nella centrale Piazza Mazzini.

Eccellenze gastronomiche provenienti dall’Italia, ma anche dall’estero accompagnate da birra artigianaledi microbirrifici d’Italia e dal mondo 12 stand mobili.

5 Giugno

7° Festival della Scuola – Comitato Genitori Bastia 1. Costano

Concerto del Coro Aurora “Sound The Trumpet” Chiesa di San Giuseppe a Costano ore 21.30. Direttore Piero Caraba