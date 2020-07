Iscrizione ai nidi d’infanzia comunali, avviso pubblico

Il Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra comunica che da oggi 22 Luglio al 21 Agosto 2020 si riaprono i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali Piccolo Mondo e L’Albero degli Gnomi per l’anno educativo 2020/2021.

Considerato infatti che l’attuale situazione epidemiologica umbra, sembra volgere verso un graduale miglioramento, che l’attività di molti comparti impiegatizi e commerciali sta riprendendo e che pertanto i genitori di molti bambini hanno nuovamente e maggiormente necessità di supporto nella gestione quotidiana dei loro figli, vista la ripresa per molti delle loro dell’attività lavorativa, il Comune di Bastia Umbra sta riprogrammando la riapertura dei nidi d’Infanzia comunali, anche se ancora in attesa di indicazioni puntuali da parte del Governo, in merito ai criteri di riapertura, al numero dei bambini accoglibili presso le proprie strutture e al rapporto numerico educatore- bambini da garantire.

Pertanto, nell’immediato sarà possibile presentare una richiesta di iscrizione, che consentirà ai genitori interessati di entrare in graduatoria per l’ingresso dei loro figli alle strutture comunali.

Il Servizio è rivolto a bambine/bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che risultino residenti anagraficamente nel Comune di Bastia Umbra.

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di inserire anche bambine/i residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 3 una volta esaurite le graduatorie dei residenti nel Comune di Bastia Umbra.

Le/i bambine/i iscritte/i e frequentanti il nido d’infanzia nell’anno educativo precedente vengono ammessi di diritto al servizio, fermo restando l’obbligo per il genitore o il tutore legale di presentare la domanda di riconferma nel periodo indicato dal Settore Sociale, utilizzando l’apposito modulo.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’accesso al nido d’infanzia è garantito alle/ai bambine/i diversamente abili e/o con disagio psico-fisico.

La frequenza al nido d’infanzia è subordinata al pagamento mensile di una retta differenziata secondo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità e la fascia oraria di fruizione del servizio prescelta.

La domanda di iscrizione, reperibile sul sito web del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comune.bastia.pg.it sotto la voce Avvisi, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata a/r (con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Comune di Bastia Umbra – Settore Sociale – P.zza Cavour, 19, entro e non oltre il 21 Agosto 2020 (la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio postale accettante) ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bastia Umbra entro e non oltre le ore 12.00 del 21 Agosto 2020.

Per qualsiasi chiarimento marco.giubilei@comune.bastia.pg.it.

Confidiamo di poter riaprire in sicurezza i Nidi Comunali e garantire un servizio efficiente e professionale per i bambini che saranno seguiti nel percorso educativo da personale qualificato che da anni opera nelle nostre strutture comunali.