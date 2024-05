Tripudio della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

Il 26 maggio scorso, ad Orte, gli allievi della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra hanno partecipato al concorso musicale “Una nota per Amica” insieme ad altri musicisti provenienti da varie parti d’Italia, conquistando 3 ori e 1 argento.

I vincitori delle rispettive categorie si sono esibiti nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Orte e tra questi, vi era l’allieva della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra, Elena Baldini di 8 anni che ha eseguito al pianoforte il brano “La Gavottina della Bambola” di Alessandro Longo. Un brano allegro, ritmato che la piccola allieva ha saputo interpretare con precisione e disinvoltura, richiamando l’attenzione del pubblico presente.

Davanti alla Commissione esaminatrice hanno suonato altri tre allievi della Scuola di Musica: Alice Sola, pianista di 11 anni che ha eseguito la “Sonatina in Do Maggiore” op. 36 n. 3 di Muzio Clementi e Francesco Bartolucci, pianista di 13 anni che ha eseguito la “Sonatina in Re Maggiore” op. 36 n. 6 di Muzio Clementi e dall’op. 65 di S. Prokofiev la “Tarantella in Re minore”. Entrambi hanno conseguito una votazione eccellente piazzandosi nella fascia oro delle rispettive categorie. Ottimo risultato anche per la piccola Agata Frascarelli, pianista di 7 anni che ha eseguito i brani di Maria Vacca “Ah! Vous dirai-je maman”, “Nella vecchia fattoria”, “Piccolo scherzo “, “Il carnevale di Venezia” e con i quali si è classificata in fascia argento. Un successo per la Scuola di Bastia Umbra, dovuto all’impegno degli allievi e della loro insegnate, la Maestra Simona Granelli che parla di amore, rigore, passione, ascolto, sentimento e gioco alla base dell’insegnamento per raggiungere i risultati sperati.

La Scuola di Bastia Umbra, convenzionata con il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, accoglie ogni anno allievi di tutte le età seguiti da insegnanti per ciascun strumento scelto. Attualmente sono in corso i saggi di classe presso l’Auditorium Sant’Angelo, la Sala della Consulta del Comune e presso la sede della Scuola, nonché i preparativi per concerti straordinari, serate di gala, ma soprattutto per il Concerto Finale che si terrà mercoledì 12 giugno presso il Teatro Esperia di Bastia Umbra, in cui saranno coinvolti più di 60 allievi.

Così la Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra celebra uno dei suoi anni scolastici di maggior successo. Record di iscritti degli ultimi anni, più di 180, coordinati da 21 docenti in 25 discipline. Il progetto, portato avanti dall’Associazione Faremusica, sottolinea il Maestro Egidio Flamini, Direttore della Scuola, avendo al proprio centro l’esperienza dell’allievo, si rivela di volta in volta sempre più vincente. E accade così che la Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra sia una realtà frequentata con piacere, interesse e passione da bambini, ragazzi e adulti (tanti!), ma anche dai docenti e dai genitori (www.scuoladimusicacomunaledibastiaumbra.info).

