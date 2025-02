Incontri per migliorare il servizio di refezione scolastica

Incontri – La settimana scorsa, si sono svolti due incontri dedicati al servizio di refezione scolastica presso la Sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra. Le riunioni sono state organizzate dalla Commissione Mensa e hanno coinvolto la Direzione Didattica Don Bosco e l’Istituto Comprensivo Bastia 1. L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessora Elisa Zocchetti, dell’Ufficio Politiche Scolastiche, dell’Azienda incaricata del servizio di mensa, della Dirigente della Direzione Didattica Monica Barbanera, oltre a insegnanti e rappresentanti dei genitori.

Durante queste riunioni, i genitori hanno espresso alcune osservazioni riguardanti il servizio di refezione, evidenziando che diversi piatti e merende non sono graditi dai bambini. In risposta a queste segnalazioni, è stata coinvolta una nutrizionista per valutare le problematiche e proporre modifiche al menù attuale. Gli incontri hanno rappresentato un’opportunità per raccogliere feedback utili e suggerire cambiamenti.

Le segnalazioni riguardavano principalmente le merende e le richieste sono state considerate accoglibili sia dall’Azienda fornitrice dei pasti sia dall’Amministrazione. Questi suggerimenti, infatti, sono stati ritenuti pertinenti per migliorare l’offerta del servizio mensa. È stata quindi avviata la stesura di una nuova proposta di menù, la quale sarà sottoposta all’approvazione dell’USL. La proposta dovrà rispettare le linee guida stabilite per garantire la qualità e la salute alimentare dei bambini.

L’incontro ha avuto un’importanza significativa, poiché ha permesso ai vari attori coinvolti di discutere le possibili criticità del servizio di refezione scolastica. L’Amministrazione ha manifestato la volontà di ascoltare le esigenze delle famiglie e di lavorare per soddisfare le richieste dei ragazzi che frequentano i plessi scolastici del territorio. Questo approccio collaborativo mira a garantire un servizio sempre più rispondente alle aspettative dei genitori e dei bambini.

In sintesi, gli incontri hanno rappresentato un momento fondamentale di confronto e dialogo tra tutte le parti coinvolte. L’obiettivo comune è quello di migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica attraverso un processo di revisione e aggiornamento del menù, tenendo in considerazione le preferenze e le necessità alimentari dei bambini. La collaborazione tra l’Amministrazione, i docenti, i genitori e le aziende fornitrici è considerata essenziale per raggiungere risultati positivi.

In conclusione, la Commissione Mensa continuerà a monitorare il servizio di refezione e a raccogliere feedback dai genitori e dagli insegnanti. Questo ciclo di incontri e modifiche al menù rappresenta solo l’inizio di un percorso volto a garantire un servizio di refezione che non solo soddisfi le esigenze nutrizionali, ma che sia anche gradito ai bambini, contribuendo così a un ambiente scolastico più sereno e favorevole all’apprendimento.