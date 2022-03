Stipula patto locale per la lettura fra i comuni della zona sociale 3 dell’Umbria

“I Patti per la lettura riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Considerano i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l’obiettivo di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza ” (Cepell- Centro per il libro e la lettura)

È fissata per venerdì 25 marzo alle ore 10, presso il Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra, la cerimonia ufficiale della stipula del Patto Locale per la Lettura tra i Comuni della Zona Sociale 3 dell’Umbria: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Alla stipula, che vede il patrocinio e la partecipazione della Regione dell’Umbria, prenderanno parte oltre ai Sindaci dei Comuni della Zona Sociale 3, alcuni rappresentanti dell’Usl Umbria 1, le Biblioteche Comunali di Assisi e Bastia Umbra, gli istituti scolastici, le librerie e le associazioni culturali e sociali del territorio.

Alla stipula del patto sono state invitate anche alcune testate giornalistiche ed alcuni imprenditori locali.

La mattinata si concluderà con una performance dell’attore e formatore per ragazzi Alfonso Cuccurullo rivolta agli alunni delle scuole primarie della Zona Sociale 3.

Al fine di sviluppare interventi di promozione della lettura sempre più efficaci, la Regione Umbria con la DGR n. 1110/2020 ha fatto propri gli intendimenti della Legge n. 15/2020 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” con l’intento di dar vita ad un Piano regionale per la lettura e promuovere la stipula dei Patti locali per lettura in tutti i Comuni umbri.