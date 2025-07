Centro storico insicuro a Bastia Umbra: FdI accuse al Comune

Fratelli d’Italia: gravi episodi ignorati dall’amministrazione

Due gravi episodi avvenuti nel centro storico di Bastia Umbra, a breve distanza l’uno dall’altro, riaccendono il dibattito sulla sicurezza urbana. A sollevare l’allarme è il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, che accusa l’amministrazione comunale di immobilismo e mancanza di risposte concrete in tema di ordine pubblico.

Secondo il partito di opposizione, la gestione della sicurezza cittadina sarebbe stata affidata più alla comunicazione pubblica che a interventi reali, con l’utilizzo di un video ritenuto inadeguato rispetto alla gravità della situazione. Il centro storico, già segnato da un progressivo impoverimento del presidio territoriale, sarebbe ora privo di una presenza adeguata delle forze dell’ordine, condizione che favorirebbe il degrado e aumenterebbe la percezione di insicurezza tra i cittadini.

Il pensionamento di un tenente della Polizia Locale nel luglio 2024 e l’imminente trasferimento di un altro agente rappresentano per Fratelli d’Italia segnali evidenti di una riduzione dell’organico non compensata da nuove assunzioni. Il coordinamento ricorda che un piano di potenziamento della Polizia Locale era stato elaborato dalla precedente amministrazione, ma risulterebbe ora fermo, senza sviluppi noti o atti ufficiali.

La formazione politica critica anche la strategia dell’amministrazione in tema di videosorveglianza. Mentre si investe in dispositivi per la lettura targhe, mancherebbero strumenti di controllo nei vicoli del centro, ritenuti più urgenti per garantire una copertura efficace contro episodi di vandalismo o comportamenti illeciti.

Il clima generale, secondo Fratelli d’Italia, sarebbe aggravato da un atteggiamento di chiusura rispetto al dialogo istituzionale. I cittadini che pongono domande legittime sulla gestione della cosa pubblica verrebbero spesso etichettati come polemici o animati da secondi fini, in un contesto dove le critiche vengono sistematicamente respinte come attacchi personali o tentativi di delegittimazione.

Oltre alla questione sicurezza, il partito evidenzia una serie di altri interventi amministrativi ritenuti discutibili. Tra questi, il caso dei semafori T-Red, l’abbattimento di alberature in numero superiore rispetto a quanto previsto dai progetti iniziali, e la mancanza di verifiche tecniche adeguate in occasione di eventi pubblici. A tale proposito, viene menzionato lo spettacolo “Danza verticale”, per il quale si nutrono dubbi sulla scelta del sito in termini di sicurezza per gli artisti, in assenza – si afferma – di comunicazioni ufficiali da parte del sindaco.

Il quadro tracciato dal coordinamento di Fratelli d’Italia è quello di un’amministrazione che privilegerebbe la narrazione politica e l’autopromozione, a scapito della trasparenza e del confronto democratico. L’impressione generale, secondo il partito, è che l’ascolto dei cittadini stia progressivamente lasciando spazio a una gestione autoreferenziale, poco attenta alle reali esigenze della comunità.

Fratelli d’Italia conclude ribadendo l’impegno a monitorare costantemente l’operato dell’amministrazione e a farsi portavoce delle istanze provenienti dal territorio, con particolare attenzione ai temi della sicurezza e della partecipazione civica. Per il coordinamento comunale, questi sono aspetti essenziali per garantire una gestione pubblica responsabile, capace di rispondere ai problemi concreti della cittadinanza senza ricorrere a semplificazioni comunicative o slogan politici.