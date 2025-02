È nato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente Palio di San Michele

Martedì 4 febbraio 2025 la sede dell’Ente Palio ha ospitato la prima riunione generale dell’anno dove è stato definito il nuovo Consiglio Direttivo. La Presidente Federica Moretti e il Coordinatore Claudio Fiorucci hanno accolto i nuovi capitani eletti dai rioni: Aurora Panzolini (Moncioveta), Chiara Proietti (Portella), Arianna Pettirossi (San Rocco) e Matteo Battistini (Sant’Angelo).

Tanti volti nuovi e tante riconferme! Dopo i saluti di rito ai capitani sono stati presentati anche i nuovi delegati dell’Ente Palio:

Delegati rione Moncioveta: Giulia Belloni, Marco Giuliani, Vanessa Capocchia, Federica Ascioti

Delegati rione Portella: Elena Carloni, Gabriele Caseti, Elisa Frappini, Daniele Trippetta.

Delegati rione San Rocco: Stefania Capezzali, Gianmarco Gareggia (Vice Presidente Ente Palio), Alberto Leonardi, Paris Lupattelli.

Delegati rione Sant’Angelo: Barbara Bastianini (Segretaria Ente Palio), Nino Budina, Marco Gnavolini, Alioscha Menghi.

Delegato Sindaco di Bastia Umbra: Alice Bianchi

Delegato Pro Loco Bastia Umbra: Luisa Mancinelli Degli Esposti

Delegato Parrocchia di Bastia Umbra: Cecilia Fanini.

Delegato Regione Umbria: carica in fase di assegnazione

Appena insidiato, il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente Palio si è subito messo in moto confermando la collaborazione con l’Associazione Artecheinclude per IN TEATRO LAB, il nuovo Corso di Teatro Inclusivo per ragazzi. Il progetto, che sarà gratuito, è stato finanziato dal ricavato dell’evento INPALIO “mettiamoci IN gioco” andato in scena il 6 e il 7 settembre 2024.

A tal proposito, la presidente dell’Ente Palio Federica Moretti ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Ogni promessa è debito, e oggi siamo felici di mantenere la nostra! L’Ente Palio di San Michele, i quattro Rioni e il gruppo IN PALIO sono entusiasti di annunciare l’inizio di “IN TEATRO LAB”, un corso di teatro per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione in tutte le sue forme, creando occasioni di crescita e abbattendo le barriere che ostacolano la piena partecipazione alla vita comunitaria. Un ringraziamento speciale va al nostro sponsor principale, Concetti S.p.A., e alla preziosa collaborazione di tutti i Rionali e dell’associazione Artecheinclude. Grazie di cuore a tutti per il supporto! Vi aspettiamo numerosi! “