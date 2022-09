Search for: Search Button

Il rione San Rocco chiude le sfilate della 60a edizione del Palio de San Michele

Il rione San Rocco chiude le sfilate della 60a edizione del Palio de San Michele con “QUANTESTORIE”, in scena questa sera sabato 24 settembre in Piazza Mazzini. L’ultima sfilata decreterà anche il premio al Miglior Carro, novità assoluta di quest’edizione. Lunedì 26 settembre I GIOCHI in Piazza tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it.

Il servizio di UmbraJournal

Dopo Sant’Angelo e Moncioveta, ieri sera, giovedì 23 settembre, è stato il turno del Rione Portella che ha sfilato con “SOGNANDO IL CIELO”. Il pubblico non ha tradito le attese e, come sempre, le tribune hanno registrato il tutto esaurito. Questa sera, venerdì 24 settembre, spetterà al Rione San Rocco chiudere la 60a edizione del Palio de San Michele con la sfilata “QUANTESTORIE”.

Simone Ercolani per la prima volta al timone del Rione San Rocco, descrive il proprio stato d’animo:

“Ho sempre sfilato tra balletti e scene dove ho interpretato più ruoli. Questa per me è una prima volta nella prima volta e non so ancora che tipo di stato d’animo avrò. Tuttavia, guardando gli altri capitani in questi tre giorni, ho visto nei loro occhi l’emozione, l’amore, qualcosa che ha a che fare con i brividi.

È questo quello a cui andrò incontro, ne sono sicuro… “

“QUANTESTORIE” ti aspetti da questa sfilata?

“QUANTESTORIE è una sfilata che parla di tante storie che non hanno né un inizio e né una fine. È stata concepita con quest’idea: ogni giorno, ogni anno, ogni momento è una nuova unica storia. Stasera abbiamo quest’occasione, riscrivere la storia del nostro rione ed è per questo che sono sicuro che sarà una bellissima sfilata. Posso garantire al pubblico che si divertirà moltissimo e poi, il finale sarà un crescendo. Ai miei rionali ho solo detto: siate quello che siete e tutto andrà per il meglio. Divertitevi ragazzi, divertiamoci insieme… Dall’alto vi guarderò con il sorriso nel cuore… Forza San Rocco!”

TRAMA: QUANTESTORIE

“Meno rapporti umani e più desiderio di apparire. Meno interiorità e più esteriorità. A volte, cercando di sembrare ciò che non siamo, dimentichiamo di essere quello che siamo veramente.

Ma il nostro posto è qui, da vivere giorno dopo giorno, facendo vedere che ci teniamo. Perché le cose accadono, ognuna con il suo tempo. E allora tutto diventa fantastico.

Esiste un mondo, un’idea, un sogno…

Si chiama “QUANTESTORIE”, si dice e si scrive “tutto attaccato”! Perché le storie sono tutte unite fra di loro, saldate, attaccate, perché tutte le storie sono sempre la stessa storia che inizia con “C’era una volta” e questa è una di quelle…”

Ricordiamo inoltre che giuria tecnica 2022 delle sfilate è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria) , Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante, conduttrice), Pio Stellaccio (attore) e Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design).

In quest’edizione i giurati saranno chiamati a votare anche il Miglior Carro delle sfilate. Questo Premio è sicuramente la novità più rilevante di questa 60a edizione del Palio de San Michele. E, come i premi Monica Petrini e Stella Nascente, il Premio al più bel carro nasce con l’intento di promuovere la sfilata ed incentivare l’elemento che la rende unica. È un premio voluto per evidenziare la vita che gira intorno ad un carro, la manodopera e il talento. Come gli altri, anche questo premio non entrerà nel punteggio globale. È stato scelto di premiare il rione e non una sola persona poiché dietro ad un carro c’è il lavoro di un gruppo.

Lunedì 26 Settembre I GIOCHI IN PIAZZA tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it

I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio saranno disponibili dal 25 settembre.

ORARI DI APERTURA BIGLIETTERIA:

LUN-VEN 15.30 – 19.30

Nei giorni degli eventi sarà aperta fino all’inizio dello spettacolo.

VENDITE ON LINE

www.ticketitalia.com

I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio non sono disponibili on line.

BIGLIETTI MINIPALIO Posto unico non numerato € 3,00

BIGLIETTI GIOCHI Posto unico non numerato € 10,00

BIGLIETTI LIZZA Posto unico non numerato € 10,00

INFOLINE biglietteria 351.7339534

NOTA IMPORTANTE: L’Ente Palio ricorda l’assoluto divieto di tenere i bambini seduti in braccio sugli spalti durante gli spettacoli. Tutti i bambini necessitano di regolare biglietto d’ingresso in caso contrario non sarà permesso l’accesso in tribuna, pur accompagnati da adulto munito di biglietto.

Il biglietto ridotto è riconosciuto ai bambini fino a 10 anni.

N.B. In allegato le immagini della sfilata del Rione Portella “SOGNANDO IL CIELO”. Le foto sono concesse gratuitamente da © FAP FOTO si prega di citare la fonte in caso di utilizzo

PROGRAMMA DI SABATO 24/09/2022

ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

ore 22,00 – Sfilata Rione SAN ROCCO “QUANTESTORIE”

A seguire serate Rioni

Moncioveta: Bubble by Kriminal party – commerciale

Portella: 1 hour – ogni ora una festa diversa con 4 generi musicali

San Rocco: Dj Set by Mario Manero goliardia e divertimento

Sant’Angelo: Conundeca – La notte spettacolo Solo musica italiana

PROSSIMO EVENTO: LUNEDì 26 SETTEMBRE

ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

ore 21,30 – GIOCHI IN PIAZZA TRA RIONI 2022 “60a edizione”