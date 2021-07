REstate a Bastia, appuntamento con “La Prosa dice, la Rima fà”

Giovedì 22 luglio alle ore 21 in Piazza Mazzini, nell’area esterna davanti al Municipio l’appuntamento con Bruno Tognolini lo scrittore “per bambini e per i loro grandi”, autore di libri (55 titoli con i maggiori editori nazionali), TV (4 anni Albero Azzurro e 11 Melevisione), teatro, saggi, canzoni e opere digitali.

Tognolini è anche poeta ramingo, in giro per l’Italia da trent’anni per incontrare i lettori bambini e adulti. I suoi romanzi hanno vinto premi importanti , le sue moltissime filastrocche girano scuole e case d’Italia, i suoi libri hanno venduto in Italia, solo con Salani, oltre centomila copie.

L’Assessorato alla Cultura, la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra e Sistema Museo hanno organizzato, nell’ambito delle iniziative di “REstate a Bastia”, un incontro con l’autore dal titolo “LA PROSA DICE, LA RIMA FA”.

Bruno Tognolini terrà una lezione di poetica alle famiglie con bambini, ai genitori, insegnanti, studenti, bibliotecari, librai e a tutti gli amanti della lettura. Ci parlerà di rime e metrica e di come queste ancora oggi siano ben vive e presenti nella vita di ogni giorno. La parola ritmata è una tecnica sacra antichissima della voce umana, diffusa ancora in forme virali nel nostro presente: negli spot pubblicitari, negli slogan politici, nel poetry slam delle strade, nei responsori della messa, nei cori degli stadi, nelle filastrocche dei nidi e ancora fino alle poesie per i bambini, sia quelle d’autore sia quelle inventate da loro.

L’autore passerà in rassegna queste forme d’uso della poesia fuori dagli ambiti letterari e all’interno del quotidiano, analizzando le rime di gioco dei bambini e le pubblicità.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “Città che Legge 2018”, realizzato con il finanziamento del CEPELL, Centro per il libro e la lettura.

L’iniziativa è gratuita e rigorosamente su prenotazione, nel rispetto della vigente normativa COVID-19.