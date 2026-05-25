Costano 1957 richiama Coraggi alla sua panchina giallorossa

Ritorno in panchina per Coraggi per prossima stagione

Costano, 25 maggio 2026 – La Società Asd Costano 1957 ufficializza il ritorno in panchina di Federico Coraggi, che torna a guidare la formazione giallorossa dopo un lungo percorso sulle panchine umbre. L’annuncio segna un passaggio significativo per il club di Costano, frazione di Bastia Umbra, che sceglie di puntare su un tecnico cresciuto proprio all’interno della società. La decisione arriva alle porte della nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico e rilanciare le ambizioni del gruppo. Coraggi ritrova così l’ambiente in cui aveva mosso i primi passi da allenatore, in un contesto che conosce bene e che lo ha visto protagonista fin dagli esordi. La società sottolinea la volontà di consolidare identità, appartenenza e programmazione, affidandosi a una figura che unisce esperienza sul campo e conoscenza del territorio calcistico umbro.

La carriera in panchina di Federico Coraggi prende avvio nella stagione 2014-2015 proprio al Costano Calcio, quando viene scelto come vice allenatore di Luca Gennarini. In quella fase muove i primi passi nel calcio dilettantistico regionale, imparando a gestire lo spogliatoio e a confrontarsi con le dinamiche tecniche e tattiche di una squadra seniores. L’esperienza al fianco di un tecnico esperto gli consente di costruire le basi del proprio metodo di lavoro. Successivamente, Coraggi approda in Promozione all’Assisi Calcio, ancora nel ruolo di vice. Questo passaggio rappresenta un ulteriore salto di qualità, perché lo mette a contatto con un campionato più competitivo e con avversari di livello superiore. In questi anni affina la lettura delle partite, la preparazione settimanale e la gestione delle diverse fasi di una stagione, elementi che diventeranno centrali nelle successive esperienze da primo allenatore.

Nella stagione 2015-2016 Coraggi si trasferisce all’Athletic Club Bastia, dove arriva la prima grande soddisfazione da tecnico. Alla guida della squadra centra subito la vittoria dei play-off di Seconda Categoria, conquistando la promozione in Prima Categoria. Questo risultato certifica la sua capacità di lavorare su cicli pluriennali e di portare il gruppo a crescere progressivamente, fino a raggiungere traguardi importanti. Dopo una pausa di qualche anno, il tecnico rientra in scena nel 2019, sempre all’Athletic, che guida fino a novembre 2023 nei campionati di Promozione. In questo arco di tempo ottiene il miglior piazzamento della storia del club nella stagione 2021-2022, chiusa con un prestigioso nono posto e 40 punti in classifica. Il risultato assume ancora più valore considerando il livello delle avversarie affrontate, tra cui C4, Terni Fc, San Venanzo, Campitello e Clitunno, formazioni strutturate e ambiziose del panorama umbro.

Dopo l’esonero di Bastia nel novembre 2023, Coraggi subentra in corsa al Palazzo, in Prima Categoria. La squadra è impegnata nella lotta per non retrocedere, ma il tecnico riesce a condurla alla salvezza attraverso i play-out, confermando la propria attitudine a gestire situazioni delicate. Nei campionati successivi ottiene altre due permanenze nella categoria, fino a raggiungere il quinto posto nella stagione 2024-2025. Il rapporto con la società si interrompe però in anticipo, a poche giornate dal termine del torneo, chiudendo un ciclo comunque positivo.

Nella stagione 2025-2026 Coraggi assume poi la guida del Valfabbrica, inserito nel girone A di Prima Categoria. La squadra chiude al secondo posto con 60 punti, alle spalle del Lama, confermandosi tra le protagoniste del campionato. Il percorso termina in semifinale play-off contro il Tigrotti Morra, gara che interrompe la corsa verso la Promozione ma lascia un bilancio complessivamente positivo in termini di risultati e crescita del gruppo.

Il ritorno di Federico Coraggi al Costano 1957 si inserisce in una strategia chiara della società: valorizzare un tecnico che conosce l’ambiente, ha maturato esperienze significative in Promozione e Prima Categoria e ha dimostrato di saper lavorare sia in contesti di vertice sia in situazioni di salvezza. La scelta punta a coniugare continuità e rinnovamento, affidando la panchina a una figura che unisce radici locali e competenze consolidate.

Il presidente Marco Bigerna, il direttore generale Massimo Palmieri e l’intera dirigenza esprimono un forte sostegno al nuovo allenatore, accompagnando l’annuncio con un sentito augurio di buon lavoro e un caloroso bentornato nella famiglia giallorossa. In vista della prossima stagione, l’obiettivo è costruire una squadra competitiva, capace di interpretare al meglio le idee tecniche di Coraggi e di confermare il ruolo del Costano 1957 nel panorama del calcio dilettantistico umbro.