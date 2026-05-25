Sottopasso Bastia Umbra sblocca ufficialmente la via Firenze

L’intesa con le ferrovie fa partire i lavori in Bastia Umbra

L’approvazione della convenzione tra la Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Bastia Umbra segna una svolta decisiva per la realizzazione del sottopasso stradale di via Firenze. L’atto formale stabilisce in modo definitivo i ruoli, le competenze e i finanziamenti necessari per l’apertura del cantiere, ponendo fine a un’attesa che per la comunità locale durava da oltre quindici anni. Infatti, l’accordo fissa con precisione i compiti operativi dei soggetti coinvolti.

I dettagli economici del progetto infrastrutturale

L’accordo quadro delinea un piano finanziario preciso per la totale copertura economica dell’opera. Rete Ferroviaria Italiana si occuperà direttamente sia della progettazione esecutiva sia dell’esecuzione materiale dei lavori sul campo. Sul fronte economico, la Regione Umbria garantirà un milione di euro mediante le risorse stanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Allo stesso tempo, il Comune di Bastia Umbra parteciperà con un investimento strutturale di 1,3 milioni di euro, attinti interamente dalle risorse derivanti dalla lottizzazione dell’area ex Franchi.

Il cambio di rotta della nuova amministrazione comunale

La sezione locale del Partito Democratico ha manifestato vivo compiacimento per il raggiungimento di questo traguardo amministrativo. Secondo i rappresentanti del centrosinistra, la firma del documento rappresenta una netta discontinuità rispetto alla precedente gestione di centrodestra, accusata di aver prodotto soltanto annunci elettorali a partire dal 2009 senza mai avviare i lavori. Di conseguenza, la giunta guidata dal sindaco Erigo Pecci rivendica questo passo come l’inizio di una fase operativa concreta.

Le prossime tappe per il completamento dell’opera

La sigla dell’intesa istituzionale non costituisce un punto di arrivo, bensì la base di partenza per l’avvio immediato dei monitoraggi sul territorio. Pertanto, le forze di maggioranza hanno confermato l’impegno a vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi e a collaborare attivamente con tutti gli enti coinvolti. L’infrastruttura di via Firenze viene considerata cruciale per decongestionare il traffico cittadino e per migliorare i collegamenti interni della cittadina umbra.