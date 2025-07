Aggressione a Bastia Umbra [Video], il sindaco annuncia tolleranza zero

Ferito un uomo nei vicoli, indagini in corso con telecamere

Aggressione a Bastia Umbra – Un uomo è rimasto ferito nella notte a Bastia Umbra, dopo un’aggressione nei vicoli della Città Vecchia. Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Mazzini, poco dopo che la vittima e un’altra persona erano uscite da un ristorante in piazza Umberto I. L’episodio ha destato immediata reazione da parte del sindaco Erigo Pecci, che ha condannato con fermezza l’atto e assicurato una risposta istituzionale rapida e determinata.

Il primo cittadino si è recato sul luogo dell’aggressione poche ore dopo l’accaduto. In un messaggio rivolto alla comunità, ha sottolineato che simili episodi non troveranno alcuna forma di giustificazione da parte dell’amministrazione. Pecci ha dichiarato che non ci sarà tregua nella ricerca degli autori dell’attacco e ha assicurato che gli strumenti tecnologici a disposizione, in particolare la rete di videosorveglianza del centro storico, saranno impiegati a pieno regime per supportare le forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito, l’intero centro cittadino è monitorato da un sistema capillare di telecamere, che potrebbe rivelarsi decisivo per identificare i responsabili. Le autorità competenti sono già al lavoro con indagini definite dal sindaco “accurate” e condotte in stretta collaborazione con la polizia locale.

Pecci ha posto l’accento sull’importanza di garantire una convivenza ordinata nel cuore storico della città. Secondo l’amministrazione, la qualità della vita passa anche attraverso l’equilibrio tra attività economiche, esigenze dei residenti e iniziative sociali e culturali promosse dall’ente locale. Le attività commerciali del centro, ha spiegato il sindaco, svolgono un ruolo attivo come presìdi di legalità, mentre i cittadini sono considerati interlocutori fondamentali per il mantenimento dell’ordine.

L’episodio di violenza ha interrotto una serata che per le vittime doveva essere di semplice convivialità. L’intervento delle autorità è stato tempestivo, ma l’aggressione ha sollevato preoccupazioni tra gli abitanti e i commercianti della zona, già in passato coinvolti in discussioni sulla sicurezza e sul decoro urbano.

Il sindaco ha voluto rassicurare la popolazione sulla determinazione dell’amministrazione comunale a mantenere alto il livello di attenzione. Ha ribadito che non ci sarà alcuna tolleranza per chiunque metta a rischio l’incolumità dei cittadini. Le istituzioni locali, ha spiegato, sono già operative con azioni concrete e coordinate con le forze dell’ordine, che hanno avviato una serie di accertamenti tecnici e raccolta di elementi utili all’identificazione dei colpevoli.

Il caso ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza nelle aree urbane più frequentate. In particolare, i vicoli attorno a piazza Umberto I e piazza Mazzini, luoghi di ritrovo per la vita serale, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di garantire spazi vivibili e sicuri per tutti, favorendo la partecipazione e il rispetto reciproco.

L’amministrazione ha confermato che resterà vigile, con un monitoraggio costante e con iniziative che coinvolgeranno anche i residenti, considerati parte integrante del dispositivo di sicurezza urbana. Il sindaco ha infine auspicato che l’individuazione dei responsabili avvenga nel più breve tempo possibile, affinché l’episodio non rimanga impunito e serva da deterrente per chiunque pensi di poter agire nell’illegalità.

Le indagini proseguono, mentre in città resta alta l’attenzione per evitare che simili episodi possano ripetersi.