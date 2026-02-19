Arresto per droga dopo blitz dei Carabinieri a Bastia Umbra

Operazione ad alta intensità nel centro di Bastia Umbra in provincia

Un’operazione mirata dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Assisi ha portato all’arresto di un 26enne albanese, senza fissa dimora, sorpreso nel centro di Bastia Umbra mentre cedeva una dose di cocaina a un uomo di 50 anni residente a Perugia. L’intervento rientra in un’attività preventiva intensificata per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili del territorio.

La cessione della dose e l’intervento immediato

I militari, impegnati in controlli mirati, hanno notato il giovane mentre consegnava una dose di cocaina all’acquirente. L’azione è stata rapida: i Carabinieri sono intervenuti bloccando entrambi e procedendo alla perquisizione del 26enne, del veicolo utilizzato e del suo domicilio, individuato in una camera all’interno di una struttura ricettiva di Perugia.

Durante le verifiche, i militari hanno rinvenuto 46 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 32 grammi, oltre a 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Le prove e l’arresto in flagranza

Gli elementi raccolti hanno delineato un quadro probatorio solido. La quantità di sostanza, la suddivisione in dosi e il denaro contante hanno portato i Carabinieri a dichiarare il giovane in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

La decisione del giudice e le misure applicate

Nel rito direttissimo celebrato presso il Tribunale di Perugia, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura del divieto di dimora in Umbria, ritenuta adeguata alla gravità dei fatti e alla necessità di interrompere qualsiasi ulteriore attività illecita sul territorio.

L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio, con controlli capillari e interventi tempestivi nelle aree più esposte del comprensorio assisano.