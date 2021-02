Auto in fiamme sotto il ponte Santa Lucia a Bastia

Un’auto, una Peugeot C1, in fiamme a Bastia Umbra. È accaduto sotto il ponte del quartiere di Santa Lucia, poco dopo le ore 21,30 di sabato. Le fiamme altissime hanno attirato l’attenzione delle persone. Non si conoscono le cause dell’incendio, ma potrebbe essere stato un corto circuito. A dare l’allarme lo stesso proprietario che vedendo il primo fumo é riuscito a uscire dell’abitacolo illeso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi per domare le fiamme e la polizia del commissariato della città Serafica al seguito del vice questore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Della piccola utilitaria non rimane praticamente nulla.