Bastia Zona rossa, chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, dall’8 al 21 febbraio

seguito dell’ordinanza regionale n.8 del 6 febbraio che istituisce le zone rosse in tutta la provincia di Perugia e alcuni comuni del ternano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado restano chiuse dall’8 al 21 febbraio, così come i sevizi educativi pubblici e privati fino a 36 mesi e le scuole dell’infanzia. Con l’aumento del numero di casi Covid, visto che il contagio si sta espandendo in queste fasce di età, la Sanità umbra, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico regionale e nazionale, seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità a cui ha preso parte anche il Ministro della Salute, in un confronto condiviso con i sindaci delle zone interessate ha disposto la chiusura di tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, mentre le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, svolgeranno esclusivamente le lezioni con modalità a distanza (Dad). Secondo quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario con l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,

Di seguito parte dell’Ordinanza”A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

-Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi educativi” della scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. “