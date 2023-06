Auto trascinata via dalla corrente, la polizia la sta ancora cercando

La vettura trascinata dalla furia della corrente del Tescio, non è stata ancora ritrovata. Dei video hanno immortalato il momento in cui l’acqua la portava via, ma non è stato possibile recuperarla. Si tratta di una Hyundai di colore verde appartenente a un residente di Campiglione località di Bastia Umbra.

L’uomo ha raccontato questi tragici secondi, perché tutto è successo in un attimo. «Un minuto prima che il Tescio in piena mi portasse via la macchina parcheggiata davanti casa ho preso in braccio mio figlio Alexander di 6 anni e sono uscito. L’acqua mi arrivava fino all’ombelico. La corrente mi tirava dentro, ma sono riuscito a trovare la forza di non finire sotto un muro d’acqua e a salvare mio figlio. Lottando con tutte le forze siamo riusciti a metterci in salvo».

La casa dell’uomo, all’inizio dell’abitato di Campiglione, è stata allagata dal torrente impetuoso che gli ha trascinato via l’auto, ma lui è riuscito a resistere e a salvarsi insieme al figlioletto. La polizia del commissariato di Assisi sta cercando la vettura e da questa mattina ha messo in campo uomini e mezzi affinché si potesse recuperare. All’interno, per fortuna non c’era nessuno, perché come detto il residente è riuscito a salvarsi, ma è stato davvero un attimo. Chi dovesse vederla è pregato di avvisare le forze dell’ordine.