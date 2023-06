Esondazione Tescio ad Assisi e Bastia, un residente: “L’acqua mi arrivava all’ombelico”

La situazione sta piano piano tornando alla normalità dopo che una violenta tempesta si è abbattuta sulla regione dell’Umbria, causando una serie di alluvioni e danni diffusi. Le città di Bastia, Assisi, Foligno, Valtopina, Nocera e Orvieto sono state le più colpite, con migliaia di residenti in preda al panico e costretti a lottare per la propria sopravvivenza. I residenti colpiti dall’esondazione sabato mattina stavano ancora pulendo tutta l’area colpita.

Un residente di Bastia Umbra ha raccontato con voce tremante il momento in cui ha dovuto affrontare l’impetuoso torrente Tescio che minacciava di trascinare via la sua auto parcheggiata davanti casa. “Un minuto prima che il Tescio in piena mi portasse via la macchina, ho preso in braccio mio figlio Alexander di 6 anni e sono uscito. L’acqua mi arrivava fino all’ombelico. La corrente mi tirava dentro, ma sono riuscito a trovare la forza di non finire sotto un muro d’acqua e a salvare mio figlio.” È stato un atto di coraggio e determinazione che ha segnato la differenza tra la vita e la morte.

Le città di Assisi e Bastia hanno subito un’incessante pioggia che ha trasformato i torrenti in fiumi in piena. Il torrente Tescio ha esondato a Ponte Santa Croce e Ponte dei Galli, causando momenti di panico tra i residenti. Le zone lungo il corso del Tescio, come Pian della Pieve, Ponte Grande e Ponte Santa Croce, sono state colpite da allagamenti. Le strade sono state sommerse, rendendo difficile la circolazione e lasciando diverse zone parzialmente isolate.

Anche Foligno, Valtopina e Nocera Umbra hanno subito gli effetti devastanti del maltempo. Le famiglie sono state evacuate dai vigili del fuoco, mentre una roulotte e una cisterna di gasolio sono state trascinate via dalle acque, interrompendo temporaneamente la linea ferroviaria Roma-Ancona. Le strade sono state allagate, e gli abitanti hanno vissuto momenti di paura e incertezza.

La città di Orvieto non è stata risparmiata dalla furia della tempesta. Forti precipitazioni e grandine hanno causato allagamenti e cadute di rami. La zona industriale di Fontanelle di Bardano è stata particolarmente colpita, con il sollevamento dei coperchi delle fognature e la fuoriuscita dell’acqua, che ha infiltrato il manto stradale e allagato il sottopasso ferroviario.

Le autorità locali, tra cui tecnici comunali, vigili del fuoco, polizia locale, Protezione Civile e associazioni di volontariato, si sono mobilitate per affrontare l’emergenza e mitigare i disagi causati dal maltempo. Nonostante la situazione critica, fortunatamente non si sono registrati danni alle persone.

Il Prefetto Armando Gradone, insieme al questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha immediatamente raggiunto le zone più colpite per valutare la situazione e coordinare le operazioni di soccorso. Le autorità continuano a lavorare per ripristinare la normalità e fornire assistenza alle persone colpite. Le operazioni di recupero e riparazione sono in corso, mentre si monitora attentamente la situazione meteorologica per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza della popolazione.