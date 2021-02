Muore per covid il brigadiere dei Carabinieri, Fiorenzo Meccariello

E’

ancora il Covid a costringerci a dare notizie che non vorremmo. Questa notte ha perso la sua battaglia contro il temibile virus un concittadino più giovane, conosciuto anche in ambito sociale, con dolore diamo l’ennesima notizia di lutto per tutti noi, si tratta di, ai suoi familiari esprimiamo profondo cordoglio.

Il Sindaco Paola Lungarotti: “Ho conosciuto personalmente Meccariello in veste di genitore, durante il mio periodo di dirigenza all’Ist. Comprensivo Bastia1. Impegnato professionalmente, civilmente, un uomo dell’Arma.

Il suo impegno profuso per la scuola, un uomo sempre attivo, faceva parte del Comitato che organizzò il primo Festival della Scuola. Non potrò mai dimenticare l’entusiasmo e il successo di quella 1^ Edizione.

Mi permetto di riportare le parole di un ex-docente della scuola primaria U. Fifi : “Fiorenzo Meccariello era una persona speciale, un genitore attento e operativo, abbiamo purtroppo perso un amico che è stato un grande esempio per la Comunità per la sua disponibilità umana, per la sua schiettezza, per la sua voglia di cooperare, siamo profondamente commossi”.

Da quanto se ne sa, Meccariello di 57 anni era ricoverato al San Matteo degli Infermi di Spoleto in intensiva da circa venti giorni.