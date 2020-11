Bivaccavano ubriachi davanti alla chiesa a Bastia, chiesto allontanamento

Due soggetti sono stati individuati dalla polizia di Stato, commissariato di Assisi, mentre stavano bivaccando in piazza Mazzini a Bastia Umbra, davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo. Erano ubriachi e stravaccati sulle scale del sacro luogo.

I due uomini, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per i loro numerosi precedenti di polizia, sono stati identificati in un cittadino di origini rumene, 41enne e in un cittadino italiano, 33enne.

I due avevano delle bottiglie di birra in mano ed erano sdraiati sulla scalinata della Chiesa tanto da ostruire il passaggio dei fedeli e non consentendo quindi la regolare fruibilità dei luoghi, in violazione dell’art. 5 comma 1 lettera e) e dell’art. 30 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bastia Umbra. Per loro è quindi scattato l’ordine di allontanamento da Piazza Mazzini per la durata di 48 ore e le altre sanzioni previste per il loro comportamento in violazione della normativa vigente.