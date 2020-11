Quest’anno artigiano in fiera sarà “Live”, causa covid-19

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, per quest’anno l’evento artigiano in fiera non verrà svolto in presenza, ma sarà LIVE e avrà una durata di 1 anno!!

Artigiano in fiera live è una grande e innovativa piattaforma multicanale che permetterà alle imprese artigiane di mantenere la relazione con il proprio mercato e di aprirsi a nuovi canali commerciali.

Gli artigiani aderenti potranno avvalersi dell’utenza già fidelizzata e profilata del brand artigiano in fiera: 1 milione di visitatori già registrati durante la scorsa edizione, 4,5 milioni di utenti unici che hanno interagito sui canali social e 13 milioni di utenti raggiunti attraverso i canali online.

Artigiano in fiera live verrà promossa esattamente come se ci fosse la fiera fisica, attraverso tutti i mezzi e i canali disponibili: televisione, giornali, web, social networks. Scopo della comunicazione sarà richiamare il mercato e l’opinione pubblica ad un grande sostegno e solidarietà nei confronti delle imprese.

La piattaforma artigiano in fiera live fornirà inoltre un’importante vetrina promozionale dei territori che, così come le aziende, saranno raccontati attraverso video e immagini di altissima qualità, interviste, testi e approfondimenti.

Il GAL Media Valle del Tevere ha pubblicato un “Avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la partecipazione all’evento Artigiano in Fiera LIVE”, volto a reperire imprese di produzione che operano nel settore artigianale artistico ed agroalimentare di qualità disposte a partecipare all’evento on line suddetto, attraverso la promozione e la vendita dei propri prodotti e del proprio territorio.

Le imprese devono avere sede operativa in uno dei 15 comuni del GAL (Acquasparta, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Perugia, Todi, Torgiano).

E’ possibile scaricare l’avviso e la scheda di adesione sul sito del GAL Media Valle del Tevere, al seguente link:

https://www.mediavalletevere.it/bandi/artigiano-in-fiera-live-avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-manifestazione-dinteresse/

