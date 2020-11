Ex Clinica Pelliccioli, spazio per anziani soli, petizione popolare a Bastia

Bastia Umbra del 29 ottobre 2020, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ha presentato una interrogazione relativa ad una “petizione popolare a sostegno di anziani soli”. Il tema sociale della vita degli anziani soli deve essere preminente nel dibattito politico e amministrativo e, ad oggi, nel nostro Comune non risultano esistere strutture atte ad affrontare la problematica degli anziani soli, siano essi bisognosi di assistenza che autonomi, nonostante a Bastia, da un’indagine svolta recentemente, si contano oltre 800 persone sole in età avanzata.

Da tali presupposti è stata presentata da un gruppo di concittadini una petizione nella quale si evidenzia il bisogno di trovare spazi da adibire a residenza per anziani autosufficienti, proponendo una ipotesi di soluzione, seppur embrionale, di utilizzare la ex Clinica Pelliccioli come possibile sede per lo scopo citato.

Tale petizione, presentata da tempo all’Amministrazione Comunale, non ha ricevuto risposta e per questo motivo i Consiglieri del Partito Democratico di Bastia, interpellati dai firmatari della proposta, si sono fatti portavoce di questa istanza.

In sede di Consiglio, il Sindaco Lungarotti ha dichiarato di aver valutatola petizione presentata e di volersi impegnare nella realizzazione della proposta, seppur gravosa in termini economici ed organizzativi.Una risposta dunque positiva, arrivata però dopo un lungo silenzio politico, amministrativo ed organizzativo, durante il quale la Giunta ha sopito, anche in altri ambiti decisionali, con la onnipresente scusante della pandemia che non ha tardato a travolgere, come sappiamo, la nostra città.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico è comunque soddisfatto di essere riuscito ad ottenere una risposta e una manifestazione di interesse da parte dell’Amministrazione da poter restituire ai concittadini firmatari di questa encomiabile e positiva petizione.

I Consiglieri Comunali Fatigoni e Furiani hanno ribadito al Sindaco la loro disponibilità, in termini di energie e di supporto fattuale, affinché la proposta di trasformare l’ex Clinica Pelliccioli (o altre strutture alternative che potrebbero essere individuate nel territorio bastiolo) in residenza per anziani soli autosufficienti raggiunga la realizzazione. Il loro ruolo è quello di monitorare l’operato dell’Amministrazione e di farsi portavoce della cittadinanza e continueranno in questa missione.

Direttivo Partito Democratico di Bastia Umbra

Gruppo Consiliare Bastia Umbra