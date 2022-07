Search for: Search Button

Carabinieri arrestano ladro, aveva appena svaligiato una autovettura

Nella serata del 14 luglio i Carabinieri della Stazione di Cannara, intervenuti a Bastia Umbra per una segnalazione pervenuta al 112, hanno arrestato, perché colto sul fatto, un quarantenne di origini extracomunitarie, ritenuto presunto responsabile di un furto su auto appena consumato.

L’intervento dei militari è stato reso possibile grazie alla preziosa segnalazione pervenuta al 112 da parte del proprietario dell’auto che, accortosi dalla finestra che qualcuno stava cercando di aprirgli la macchina, parcheggiata in strada, ha immediatamente contattato i Carabinieri.

I militari hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando a bordo della sua auto tutte le attrezzature da lavoro appena rubate dalla macchina della vittima. Tra l’altro, l’autovettura che conduceva è risultata rubata pochi giorni prima a Perugia,. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro, in attesa di poter essere riconsegnata al legittimo proprietario; per tale circostanza è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.

L’arrestato è stato poi accompagnato negli uffici del comando Compagnia, a Santa Maria degli Angeli, per le operazioni di fotosegnalamento e per la redazione degli atti, al termine dei quali è stato trattenuto nelle apposite camere di sicurezza, in attesa di essere tradotto al Tribunale di Perugia per l’udienza direttissima e per la convalida dell’arresto.