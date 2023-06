Chiuso PalaGiontella fumo interno principio incendio al mattino

Chiuso PalaGiontella – Ore 8 circa in viale Giontella, una classe delle superiori entra nel palazzetto che del Podestà Francesco porta il cognome e li scoppia il panico. Professoressa e studenti vedono il fumo e scappano a gambe levate. L’insegnante, ovvio, dà l’allarme e in un attimo sul posto arriva la polizia locale di Bastia Umbra, al seguito del Maggiore, Carla Menghella, i tecnici del Comune di Bastia Umbra e l’Assessore allo sport, Filiberto Franchi.

Inevitabile per il PalaGiontella, scatta l’interdizione. Il comune invia in giornata una nota alle redazioni.

In data odierna, un evento inatteso ha causato la necessità di interdire il Palazzetto dello Sport di Viale Giontella, come richiesto dalle autorità competenti. Un presunto principio di incendio, segnalato da un improvviso sviluppo di fumo all’interno della struttura, ha sollevato preoccupazioni di sicurezza e ha reso indispensabile l’intervento immediato dell’Amministrazione Comunale e dei Vigili del Fuoco.

«L’Amministrazione Comunale – spiega Franchi -, insieme alle autorità competenti, ha effettuato un sopralluogo approfondito per valutare la situazione e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza del Palazzetto dello Sport e dei suoi utenti. La decisione di interdire l’uso dell’impianto, a partire dalla data odierna, è stata presa al fine di evitare potenziali rischi per la salute e l’incolumità delle persone».

Le informazioni preliminari indicano che il fumo è stato causato da un presunto principio di incendio all’interno della struttura. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di controllare la situazione e di adottare le necessarie precauzioni per prevenire eventuali conseguenze gravi. Tuttavia, al fine di garantire una verifica più approfondita e una riparazione adeguata, è stata decisa l’interdizione temporanea del Palazzetto dello Sport.

«L’Amministrazione Comunale – aggiunge l’assessore – si impegna a fornire tempestivamente informazioni e aggiornamenti sulla situazione e sulla possibile riapertura dell’impianto. Saranno effettuati ulteriori controlli tecnici e verifiche di sicurezza per accertare le cause dell’incidente e per garantire che l’impianto sia completamente sicuro e funzionante prima di consentire la sua riapertura al pubblico».

È importante sottolineare che la decisione di interdire il Palazzetto dello Sport è stata presa prioritariamente per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano l’impianto, inclusi atleti, spettatori e personale. Secondo il responsabile dello sport, “la prevenzione e la tutela della vita umana sono la massima priorità, e l’Amministrazione Comunale si sta adoperando per affrontare questa situazione e ripristinare la piena funzionalità del Palazzetto dello Sport nel minor tempo possibile”.

La chiusura temporanea dell’impianto potrebbe causare alcuni disagi per gli utenti abituali, come atleti e organizzatori di eventi sportivi e culturali. Struttura che, per altro, sarà interessata da un intervento migliorativo. Tuttavia, la sicurezza e il benessere delle persone devono essere garantiti in ogni circostanza, e si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti gli interessati durante questo periodo di interdizione.

L’interdizione al Palazzetto dello Sport di Viale Giontella mette in luce l’importanza di un costante monitoraggio e manutenzione degli impianti pubblici, al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza di tutti. Sarà fondamentale che le autorità competenti svolgano indagini approfondite per identificare le cause dell’evento e prendere eventuali misure correttive per evitare ripetizioni in futuro.

La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali forniti dall’Amministrazione Comunale riguardo alla riapertura del Palazzetto dello Sport. È importante rimanere informati e rispettare le disposizioni emesse dalle autorità al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

In conclusione, l’interdizione temporanea del Palazzetto dello Sport di Viale Giontella a seguito del presunto principio di incendio e del fumo all’interno rappresenta un problema di sicurezza che richiede interventi immediati. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sta adottando tutte le misure necessarie per affrontare la situazione, garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la piena funzionalità dell’impianto nel minor tempo possibile. La prudenza e la sicurezza devono essere le priorità assolute in queste circostanze, e sarà fondamentale seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

