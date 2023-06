Finalmente riapre il Penny di Bastiola dopo incendio del Maury’s

Dopo l’esecuzione dei lavori di ripristino necessari, finalmente riapre parzialmente il supermercato “Penny Market” di Bastiola. L’incendio devastante che ha colpito l’edificio nella notte del 13 aprile aveva costretto alla totale chiusura, ma ora la comunità locale può finalmente vedere una luce in fondo al tunnel.

| di Marcello Migliosi

L’attesa per la riapertura del supermercato è stata lunga e i residenti di Bastia Umbra hanno accolto con entusiasmo questa notizia, anche se per ora si tratta di una riapertura parziale. Infatti, una piccola parte dell’edificio è ancora esclusa dall’apertura al pubblico in quanto necessita di ulteriori lavori di ripristino. I lavori di bonifica dell’adiacente supermercato “Maury’s” non possono ancora iniziare, poiché dipendono dalla disponibilità della porzione d’immobile interessata.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha espresso la sua gratitudine a tutti gli enti che hanno lavorato in sinergia per accelerare i tempi e consentire questa riapertura parziale, che rappresenta un passo significativo verso il ritorno alla normalità. L’impegno delle autorità locali, dei vigili del fuoco, delle squadre di emergenza e di tutti coloro che hanno contribuito ai lavori di ripristino è stato fondamentale per superare questa difficile situazione.

La revoca parziale dell’originaria Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2023, che aveva imposto il divieto d’uso delle attività commerciali di Bastia Umbra, è regolata dall’Ordinanza n. 58 emessa in data odierna. Per consultare integralmente l’Ordinanza, si può accedere al sito ufficiale del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo https://www.comune.bastia.pg.it/ordinanze.

Nonostante la riapertura parziale, la comunità di Bastia Umbra può finalmente vedere una luce di speranza. L’apertura del supermercato “Penny Market” rappresenta un segnale di ripresa e un passo avanti verso una situazione definitiva. La popolazione locale attende con ansia la riapertura completa, che consentirà di riprendere le normali attività commerciali e di ritrovare la routine quotidiana. Nel frattempo, il Comune di Bastia Umbra continua a lavorare per garantire il completo ripristino dell’edificio e il pieno funzionamento del supermercato “Penny Market”.

Mentre la comunità si riprende da questa tragedia, il sostegno e la solidarietà tra i residenti sono emersi come fattori chiave per superare l’incidente. Il supermercato “Penny Market” è una risorsa importante per la zona e la sua riapertura parziale rappresenta una vittoria per tutti coloro che hanno lavorato duramente per far fronte alle conseguenze dell’incendio.

Nonostante gli sforzi per accelerare i tempi, i lavori di ripristino dell’edificio coinvolto nel disastro continuano ad essere una priorità per il Comune di Bastia Umbra. La sicurezza dei cittadini è fondamentale e nessun compromesso verrà fatto nel garantire che l’edificio venga completamente riparato e reso sicuro prima della riapertura completa del supermercato.

La riapertura parziale del supermercato “Penny Market” di Bastiola è un segnale di speranza e una dimostrazione di resilienza da parte della comunità locale. Nonostante le sfide incontrate, Bastia Umbra si sta rialzando più forte di prima.