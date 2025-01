Colonia di Santa Lucia, prosegue l’iter per restituirla alla città

Questa mattina, Mercoledì 22 Gennaio 2025, si è svolto il terzo incontro in Regione per la gestione e la ripresa in consegna, da parte del Comune di Bastia Umbra, della Colonia di Santa Lucia, obiettivo cruciale su cui l’Amministrazione è incessantemente a lavoro dal suo insediamento.

In seguito alla messa a bilancio di risorse destinate ad un primo approccio di recupero e sistemazione dello stabile, nell’incontro avvenuto in mattinata si ha avuto modo di approfondire e presentare il Progetto Sociale elaborato dall’Assessora Elisa Zocchetti, necessario per riavere in consegna e gestione dalla Regione gli spazi della Colonia. Nei colloqui odierni con la Regione, nella persona dell’Ingegner Francesca Pazzaglia si è provveduto a tracciare i prossimi passaggi che porteranno a completamento l’intero iter.

L’Amministrazione Comunale procederà ora al rilievo degli abusi presenti nella struttura e alla contestazione degli stessi, redigendo un piano di rimozione degli abusi e di ripresa, dapprima dello spazio verde e, una volta completato, dell’intera struttura. Contestualmente, l’Ufficio Servizi alla Persona completerà la redazione del Progetto Sociale che riconsegnerà finalmente a Bastia e al quartiere di Santa Lucia la Colonia.

Siamo fiduciosi del percorso intrapreso che risulta essere la strada più giusta e concreta per rimettere in funzione, dopo anni di attesa, la Colonia di Santa Lucia.