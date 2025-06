Rinasce la colonia di santa Lucia, la Regione delibera la concessione d’uso al Comune di Bastia

Mercoledì 25 Giugno 2025 è stata una giornata storica per la Città di Bastia Umbra che dopo anni di abbandono riottiene finalmente in concessione dalla Regione Umbria la “Colonia di Santa Lucia”, un risultato straordinario e non scontato che ha visto un intenso lavoro da parte dell’Amministrazione e degli Uffici del nostro Comune per risolvere una questione annosa rivelatasi molto più complessa del previsto.

Con la Delibera n. 651 del 25 Giugno 2025, la Regione Umbria ha deliberato ufficialmente la concessione temporanea e gratuita della “Colonia di Santa Lucia” al Comune di Bastia Umbra. Questo provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/2018 e del Regolamento Regionale 2/2024, è un atto fondamentale e imprescindibile per l’avvio di un ambizioso piano di valorizzazione e rigenerazione urbana che inizierà a concretizzarsi con la firma della convezione, trasformando uno spazio che per anni è stato simbolo di abbandono e degrado in uno spazio vivo a servizio del quartiere e di tutta la comunità.

Fin dal suo insediamento, la nuova Giunta Comunale di Bastia Umbra ha lavorato incessantemente per risolvere l’annosa questione della Colonia, progetto sempre mantenuto al centro della propria agenda politica attraverso stanziamenti mirati nel bilancio comunale, incontri pubblici di aggiornamento e una presenza istituzionale costante a dimostrazione della concretezza e della priorità attribuita all’opera.

Un investimento complessivo relativo alle prime due fasi, messa in sicurezza e riqualificazione del verde, di circa 85.000€, già stanziati nel bilancio, coadiuvato da una fase progettuale solidissima, frutto dell’eccellente lavoro degli Uffici tecnici del nostro Comune e della Regione che, con il supporto della Polizia Locale, hanno svolto sopralluoghi, verifiche, rilievi catastali e accertamenti sugli abusi edilizi presenti nell’area, predisponendo la documentazione tecnica necessaria per la formalizzazione della nuova concessione d’uso. Una grandissima prova corale dell’apparato politico e amministrativo di Comune e Regione che ha permesso di completare tutti gli adempimenti necessari a riottenere la disponibilità gratuita del bene per 9 anni, formalizzata attraverso uno schema di contratto approvato da entrambi.

Il Progetto che vedrà rinascere la Colonia di Santa Lucia si articola in tre fasi coniugando la rigenerazione fisica e strutturale dell’immobile e dell’intera area con una chiara connotazione sociale e comunitaria: il primo step prevede la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della relativa legalità urbanistica attraverso la demolizione degli abusi, la sistemazione della pista polivalente e delle recinzioni, la sistemazione straordinaria del verde. Una volta sistemata, l’area verde sarà valorizzata con nuovi arredi urbani, giochi e elementi a servizio della sua funzione sociale. Infine, in base alle valutazioni tecniche e progettuali compatibili con le prescrizioni urbanistiche e culturali, si procederà con il recupero e la riqualificazione dei fabbricati presenti.

Il progetto sociale, redatto dall’Assessorato ai Servizi alla Persona in sinergia con gli uffici comunali competenti, evidenzia la vocazione intergenerazionale del luogo, con attività inclusive rivolte a bambini, anziani, famiglie e soggetti fragili. Il Comune promuoverà percorsi di co-progettazione partecipata con il Terzo Settore tramite il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Perugia.

In sostanza la Delibera Regionale, a cui seguirà la definitiva sottoscrizione, rappresenta il punto di partenza per una rinascita culturale e sociale di uno dei punti di riferimento storici del quartiere di Santa Lucia e di tutta la Città di Bastia, frutto di una visione politica chiara, condivisa e concretamente perseguita in stretta sinergia con gli apparati tecnici di Comune e Regione, che ha permesso all’Amministrazione Comunale di trasformare una situazione di abbandono e degrado in una concreta prospettiva di rinascita, che mette la nostra Città all’avanguardia nella gestione del patrimonio pubblico e del decoro urbano.