Paola Lungarotti: Un secondo mandato per Bastia Umbra

Paola Lungarotti – La coalizione che sostiene la candidatura di Lungarotti per un secondo mandato come sindaco di Bastia Umbra estende un caloroso invito a tutti i cittadini. L’evento, che si terrà Domenica 26 Maggio dalle ore 18.30 presso il Centro San Michele di Bastia Umbra, è un’opportunità per riunirsi, rivedersi e conoscere tutte le candidate e i candidati.

Questo evento è dedicato in particolare alla presentazione delle candidature. Sarà anche l’occasione per condividere il programma elettorale della coalizione “5 anni sempre per Bastia” e fare un bilancio di quanto è stato realizzato nel corso del mandato 2019-2024.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e partecipazione. L’evento si concluderà con un apericena aperto a tutti, un momento conviviale per celebrare insieme la candidatura di Lungarotti.

La coalizione che sostiene la candidatura di Paola Lungarotti è composta da diverse forze politiche, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Questa ampia coalizione riflette l’impegno di Paola Lungarotti per un secondo mandato come sindaco, con l’obiettivo di continuare a lavorare per il bene di Bastia Umbra.