Deruba un uomo con la tecnica dell’abbraccio, denunciata dai carabinieri

Lo scorso dicembre aveva derubato un uomo nel parcheggio di un noto supermercato di Bastia Umbra. La donna, di giovane età, aveva avvicinato la vittima all’uscita dell’esercizio commerciale e aveva iniziato a parlargli amichevolmente, per poi avvicinarsi e abbracciarlo, riuscendo nel contempo a sfilargli dalle tasche il portafoglio contenente ben 600 euro in contanti.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PERUGIA

L’uomo, accortosi del furto, si era quindi rivolto ai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra che, al termine delle indagini, sono riusciti ad individuare la presunta autrice del furto con destrezza e l’hanno deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

Nei suoi confronti è stata avanzata anche la proposta di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via. I Carabinieri mettono in guardia la cittadinanza di fronte a queste “tecniche” sempre più subdole e sofisticate che, negli ultimi tempi, sono state segnalate in aumento.