Una panchina gialla contro il bullismo a Bastia Umbra

S

arà inaugurata a Bastia Umbra il 7 Febbraio 2022 (Ore 12.00), Giornata nazionale contro il bullismo, la Panchina Gialla, una panchina d’autore contro il bullismo. Sarà posizionata nello spazio verde della Scuoladi Primo grado “Colomba Antonietti” ed è stata realizzata dall’ artista Rosella Aristei.

di Cinzia Mortolini

L’inaugurazione è inserita nell’ambito di un più vasto progetto contro il bullismo e il cyberbullismo promosso dalla Scuola e dalle Istituzioni locali, il sindaco Paola Lungarotti “Un segnale forte che vuole attirare l’attenzione sia dei giovani che di tutta la cittadinanza per tutelare i più deboli, spesso oggetto di vessazioni e emarginazioni, e più in generale contro la violenza di ogni tipo, un ringraziamento a chi ha collaborato per puro spirito di solidarietà a questa inizativa, importante e che non vuole essere certamente l’unica finalizzata alla sensibilizzazione su questa problematica emergente soprattutto tra i più giovani”.

La partecipazione alla manifestazione di inaugurazione è limitata agli studenti e agli insegnanti dell’Istituto scolastico “Colomba Antonietti”. Con la collaborazione del Tavolo Comunale per le Pari Opportunità – Assessorato Politiche Scolastiche e Pari Opportunità.

PARTECIPERANNO