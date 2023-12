Detenzione abusiva di munizioni, un uomo è sotto inchiesta

Detenzione abusiva di munizioni – La Polizia di Stato ha recentemente denunciato un uomo per detenzione abusiva di munizioni, mettendo in luce un problema di sicurezza pubblica. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno scoperto che l’uomo era in possesso di 59 munizioni, detenute illegalmente.

Durante una visita alla sua abitazione a Bastia Umbra per svolgere delle attività di polizia giudiziaria, gli operatori hanno notato due cartuccere con delle munizioni all’interno di un armadio. Quando gli è stato chiesto di fornire la documentazione che attestasse il legittimo possesso delle cartucce – tra cui 4 munizioni per carabina semiautomatica, 25 munizioni cal.20 e 30 munizioni cal. 24 – l’uomo ha dichiarato di non essere in possesso di tali documenti.

Di fronte a questa situazione, gli agenti hanno deciso di effettuare un’accurata perquisizione dell’abitazione per prevenire il possesso abusivo di armi o altro munizionamento. Durante la perquisizione, è stata scoperta anche una pistola a salve priva del tappo rosso, ulteriore prova della detenzione abusiva di armi da parte dell’uomo.

Al termine delle attività di rito, gli operatori hanno sequestrato il materiale rinvenuto e hanno deferito l’uomo, un 28enne, all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni. Questo caso sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel garantire la sicurezza pubblica e nel prevenire attività illegali come la detenzione abusiva di munizioni.