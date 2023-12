Parcheggio PAIM Franchi: promesse non mantenute e attese Infrante

Parcheggio PAIM – Nel corso degli ultimi giorni di ottobre, le consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati hanno avanzato una mozione in consiglio comunale per rendere accessibili alla città i 70 posti auto già realizzati nel parcheggio dell’area del PAIM Franchi, situato nei pressi dell’Ufficio Postale e vicino a Piazza Mazzini. Nonostante il parcheggio fosse stato completato, si presentava abbandonato e degradato, inaccessibile e recintato.

Successivamente, la sindaca Paola Lungarotti ha risposto via social alle proponenti affermando che l’Amministrazione era già interessata all’argomento da tempo. Inoltre, ha rivelato che il 24 agosto, proprio il giorno in cui le consigliere hanno effettuato un accesso agli atti per valutare la situazione del parcheggio, aveva scritto all’Assessore all’Urbanistica per ottenere chiarimenti. Durante la discussione della mozione in Consiglio comunale il 30 novembre, la sindaca ha rassicurato tutti sulla prossima disponibilità dei posti auto entro la fine della settimana successiva e prima dell’Immacolata.

Coincidenza vuole che il giorno della discussione della mozione, la Giunta ha approvato uno schema di accordo tra Prelios SGR s.p.a. e il Comune per l’uso pubblico temporaneo dei parcheggi del PAIM Franchi, stabilendo la manutenzione temporanea da parte del Comune su aree comunque di proprietà privata.

Le consigliere Degli Esposti e Migliorati, pur notando che la mozione è stata approvata all’unanimità, ritengono che sia stata necessaria per accelerare un processo che forse era già nelle intenzioni dell’Amministrazione. Nonostante l’ottimismo della sindaca, il periodo natalizio si è concluso senza che il parcheggio diventasse operativo, causando ulteriori disagi legati alla mancanza di posti auto durante il Palio de San Michele e le vacanze di fine anno.

Il documento approvato dalla Giunta impone adempimenti tecnici ed amministrativi che richiedono tempo per essere completati. Tuttavia, le consigliere riconoscono che l’area è stata ripulita e risulta decorosa, esprimendo la speranza che il parcheggio sia presto fruibile. Passate dal Gruppo consigliare Lega al Gruppo Misto e ora impegnate con “Civica per Bastia” in un nuovo progetto politico, le consigliere concludono affermando che l’Amministrazione ha dato seguito alla loro richiesta, ma la comunità attende con ansia la concreta apertura del tanto atteso parcheggio PAIM Franchi.