Difenditi dalle truffe: i Carabinieri arrivano nei centri

I militari incontrano gli anziani e i residenti di Bastia

BASTIA UMBRA, 6 marzo 2026 – La protezione dei cittadini vulnerabili e il contrasto ai reati predatori entrano in una nuova fase operativa nel territorio umbro. Il Comune di Bastia Umbra, lavorando a stretto contatto con la locale Stazione dei Carabinieri, ha dato avvio a un programma di assemblee pubbliche per arginare il fenomeno dei raggiri. Difenditi dalle truffe è il principio cardine di questa operazione di prossimità, strutturata per dotare la popolazione degli strumenti necessari a intercettare i pericoli prima che si concretizzino. Gli incontri si svolgono nei punti di aggregazione delle frazioni, garantendo una copertura capillare e un dialogo costante tra l’Arma e la comunità residente.

Durante i vari appuntamenti, le autorità militari spiegano nel dettaglio le strategie psicologiche e i pretesti utilizzati dai criminali per introdursi nelle abitazioni. Le simulazioni riguardano casi di sedicenti tecnici delle utenze, finti funzionari pubblici o emergenze telefoniche riguardanti familiari in difficoltà. L’obiettivo è smascherare questi meccanismi, educando i cittadini a non cedere alle pressioni emotive e a verificare sempre l’identità di chiunque richieda denaro o oggetti preziosi. Attraverso questa analisi pratica, i Carabinieri trasformano il timore in consapevolezza, riducendo drasticamente il margine d’azione dei malintenzionati che colpiscono la fascia della terza età. Il piano di prevenzione punta con decisione sulla tempestività delle segnalazioni tramite il Numero Unico di Emergenza 112. In questo contesto, l’amministrazione comunale funge da ponte logistico, mettendo a disposizione i centri sociali per facilitare il contatto umano tra divise e civili. Tale cooperazione non si limita alla teoria, poiché offre ai partecipanti la possibilità di esporre dubbi reali e situazioni sospette vissute recentemente. Questo scambio di informazioni permette alle forze dell’ordine di mappare in tempo reale le nuove varianti dei crimini, affinando le tecniche di pattugliamento e di intervento rapido sul tessuto urbano e periferico.

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio progetto di sicurezza partecipata che coinvolge ogni quartiere di Bastia Umbra. La capillarità degli incontri permette infatti di raggiungere anche le zone più isolate, dove il rischio di isolamento sociale rende le persone maggiormente esposte ai tentativi di frode. Promuovere una cultura della prevenzione significa dunque rafforzare il senso di solidarietà tra vicini di casa e istituzioni. La conoscenza diffusa delle buone pratiche di difesa personale e patrimoniale diventa un deterrente formidabile, capace di scoraggiare le infiltrazioni criminali e di innalzare sensibilmente la qualità della vita dell’intera compagine sociale territoriale.

Il calendario degli incontri prevede i seguenti appuntamenti, tutti alle ore 17.00:

 Centro Sociale San Lorenzo – 12 marzo

 Centro Sociale Borgo I Maggio – 19 marzo

 Centro Sociale San Bartolo – 26 marzo

 Centro Sociale XXV Aprile – 2 aprile

 Centro Sociale Campiglione – 9 aprile

 Centro Sociale Costano – 16 aprile

 Centro Sociale Ospedalicchio – 23 aprile

 Centro Sociale Bastiola – 30 aprile

 Centro Sociale Cipresso – 7 maggio

La risposta della cittadinanza sottolinea l’urgenza di affrontare in modo sistematico le minacce che turbano la serenità domestica. Le lezioni tenute dai militari presso i centri sociali contribuiscono a creare una rete di protezione invisibile ma estremamente efficace. Ogni cittadino informato diventa a sua volta un divulgatore di legalità all’interno della propria famiglia e della cerchia di conoscenze. In definitiva, il programma coordinato dal Comune e dall’Arma non protegge soltanto i risparmi dei singoli, ma tutela la dignità e la tranquillità psicologica della comunità, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale da difendere con la conoscenza e la cooperazione attiva.