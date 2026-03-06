Rita Campagnoli svela a Costano i segreti della tradizione

Iran, Trump “Invasione di terra sarebbe una perdita di tempo” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vogliamo entrare e ripuliretutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune personeche penso farebbero un buon lavoro”. Così il presidente degliStati UBNiti Donald Trump, in un’intervista alla Nbc News. Alla domanda su chi guiderà l’Iran in futuro, Trump […]

“Road to immunity”, la prevenzione respiratoria come investimento per ogni età ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione delle malattie respiratorie come investimento lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia all’età adulta fino alla popolazione anziana: è il focus di “Road to Immunity”, l’evento promosso da Sanofi e dedicato al ruolo delle strategie di prevenzione nelle malattie respiratorie. Due giornate di confronto tra istituzioni, società scientifiche, clinici ed esperti […]

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano MILANO (ITALPRESS) – Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto forze dell’ordine e Vigili del Fuoco che stanno partecipando all’evacuazione, dopo la segnalazione di presunti ordigni all’interno del tribunale. Dopo aver terminato l’evacuazione del personale che al momento si trova ancora all’interno del palazzo, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni. […]

Obesità severa e fragilità sociale: nel Lazio parte percorso ASL multidisciplinare ROMA (ITALPRESS) – Contrastare l’obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. E’ questo l’obiettivo del nuovo progetto pilota presentato presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana, il primo per quanto riguarda la presa in carico territoriale delle persone con obesità severa, nel territorio della ASL Roma […]

Le Ferrari protagoniste nelle Fp1 del Gp Australia, Fp2 a Piastri MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La stagione 2026 di Formula 1 prende il via con le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia. Sul circuito di Albert Park è la Ferrari a mettersi davanti a tutti nelle FP1 con Charles Leclerc (1’20″267) davanti a Lewis Hamilton (+0″469). In mattinata, nella notte italiana, Red Bull […]

Cina, i marchi locali di bevande al tè consolidano la loro presenza globale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Negli ultimi anni, i marchi cinesi di bevande al tè sono diventati una presenza sempre più familiare all’estero. Da Kuala Lumpur a Singapore e fino a Los Angeles, i marchi cinesi di tè al latte e di tè preparato sul momento si stanno imponendo nei principali distretti commerciali, negli aeroporti e […]

GSE, Vigilante “Contratti a lungo termine strumento contro volatilità dei prezzi” RIMINI (ITALPRESS) – “I Power Purchase Agreement sono uno strumento fondamentale non solo per sostenere le politiche di decarbonizzazione ma soprattutto per contrastare i rischi della volatilità dei prezzi dell’energia”: lo ha detto Vinicio Vigilante, amministratore delegato del GSE a margine di un evento organizzato dal Gestore al KEY di Rimini, nell’ambito delle attività di […]

Del Prato (Fondazione Menarini) “Salute a rischio per gli inquinanti ambientali” ROMA (ITALPRESS) – Le microplastiche e gli inquinanti chimici per la prima volta entrano nelle linee guida europee come fattori di rischio per il cuore, causando nel mondo ogni anno 5.500.000 decessi. Di questo si è parlato nel convegno internazionale “Respirami” nei giorni scorsi a Milano. “Negli ultimi anni ci siamo concentrati sugli effetti dell’inquinamento […]

Salvini “13,5 miliardi di investimenti tra Messina e Reggio Calabria” MESSINA (ITALPRESS) – “Conto di tornare presto in provincia di Messina per l’avvio dei lavori: il ponte è meno della metà dei 13 miliardi e mezzo di investimenti già messi a bilancio, il resto riguarda opere che arriveranno sulle città e nell’area metropolitana tra Messina e Reggio”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e […]