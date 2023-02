E’ morto Giorgio Giulietti, aveva 88 anni, era stato consigliere DC

E’ morto Giorgio Giulietti – Ieri è morto Giorgio Giulietti, persona molto nota e stimata in città. Era stato stato consigliere comunale dal 1970 al 1975 per la Democrazia Cristiana. E’ stato in forza dal 1995 al 1999 con la lista di centrodestra “Bastia Insieme” di cui lui fu candidato Sindaco. Ma non è tutto però perché Giulietti, da giovane, era stato un giocatore di calcio del Bastia. Parliamo degli anni 50 – 60 in cui fu capitano e poi anche dirigente. Nel passato è stato anche Presidente Onorario del Bastia Volley femminile. La società di pallavolo (Emidio Sulpizi ndr) scrive di lui: “Il Bastia Volley ricorda con grande affetto Giorgio Giulietti, presidente onorario venuto a mancare. Un pensiero particolare alla sua famiglia. Si è dedicato – continua la nota – con passione ed attaccamento alla pallavolo femminire Bastia. Ora ci incoraggerà dal cielo, come amava fare dalla tribuna quanto le partiere si facevano toste. Caro Giorgio vinceremo anche per te”.