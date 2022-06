Search for: Search Button

Grande risultato per il Bastia Volley, si torna in serie C

Blitz del presidente Fabio Coraggi e del ds Alberto Marino. Raggiunto l’accordo, che verrà formalizzato nei prossimi giorni, per l’acquisizione del titolo di serie C femminile per la stagione sportiva 2022/23.

Il Bastia Volley torna dunque nel massimo campionato regionale con conferme importanti e nuovi innesti che verranno presentati nelle prossime settimane e che consentiranno alla società bastiola di approcciarsi al campionato nel migliore dei modi.