E’ morto Remo Menghella, il papà del comandante della Polizia locale di Bastia Umbra

“Chiedendo perdono a tutti coloro che avesse offeso”. E’ morto Remo Menghella, il “Grande Maestro di Collazzone” e papà di Carla, la comandante della polizia locale di Bastia Umbra. Queste le parole scritte nel sue manifesto funebre: “Rivolgendo un pensiero affettuoso ai suoi alunni, ai fratelli Annamaria e Angelo, alle sue figlie con le quali ha avuto un rapporto sempre felice, ai generi e ai nipoti che ha amato con tutto il cuore, al popolo di Collazzone con il quale ha trascorso la vita”. Remo Menghella è deceduto il 5 maggio a Collazzone.

Tanti i cordogli sui social al Maggiore della polizia locale. Tra questi c’è anche chi scrive: “Il nostro caro Maestro lascia una bella traccia di vera umanità”.

“Il maestro Remo era un esempio di tante buone e bellissime qualità … Rimarrà per molto tempo nei nostri cuori… Lo ricorderemo per un infinità di buone azioni, e per il suo grande buon cuore”. Anche la redazione di Bastia Oggi e Umbria Journal esprimono vicinanza al Maggiore Menghella e a tutta la sua famiglia. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari per questa perdita.