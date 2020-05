La Lega di Bastia tra il comico e il tragico, così il Pd locale

La Lega di Bastia tra il comico e il tragico. Se non fosse che stiamo discutendo degli interessi dei cittadini. Se non fosse che abbiamo impegnato per ore i tecnici comunali per preparare e realizzare il primo Consiglio Comunale OnLine e quindi speso soldi pubblici. La ricostruzione del Consiglio da parte della Lega si potrebbe giudicare comica e invece è solo tragica.

Il Consiglio Comunale aveva all’ordine del giorno pochissimi punti, tra cui una mozione Lega che chiedeva la sistemazione del ponte ciclo pedonale tra il piazzale Poste e il Quartiere di XXV aprile.

Dopo l’illustrazione del Consigliere Degli Esposti la Maggioranza a nome dell’Assessore ai Lavori Pubblici, risponde che sono già in idea alcuni interventi e che quindi la Mozione è inutile.

Il PD replica che la Mozione è limitata perché interessa solo una parte del percorso e non affronta per intero i problemi di collegamento tra il centro città e il quartiere. Percorso fortemente compromesso dall’urbanizzazione dei Palazzi Franchi e da lavori non completati.

Quindi già a questo punto le posizioni tra la Lega e la Maggioranza sembrano diverse. Ma l’ambizione di poltrone è sempre dietro l’angolo.

Interviene quindi il Consigliere Timi (lista Paola Lungarotti), gran tessitore di accordi con la Lega a discapito di alcuni membri della Maggioranza, per proporre una modifica alla Mozione.

A questo punto delle due l’una, o sono d’accordo o no. Se erano già d’accordo ritiravano la Mozione ci facevano risparmiare tempo e si assumevano la responsabilità di condividere le scelte.

Ma no, questo non è possibile, troppo complicato per alcuni, troppi veti in maggioranza e soprattutto troppo chiaramente impegnativo per un accordo, che comunque pima o poi vedremo.

Pretendono che il PD voti a favore della modifica alla Mozione, per il quale aveva già espresso giudizio di inutilità e con la quale non ha nulla a che fare.

Noi abbiamo le idee chiare, non ci pare lo stesso per gli esponenti che rappresentano il Partito del “Caporale”.

Nel dibattito, le repliche di Possati e Fratellini (maggioranza) sono chiare, per loro la Degli Esposti riporta fatti non veri e prende a esempio pratiche che non c’entrano nulla con il punto in discussione.

Abbiamo raccontato un episodio che conferma a volte l’inutilità della politica e dei passaggi istituzionali, soprattutto se poi dopo due ore di discussione, la Lega ritira la Mozione facendoci perdere a tutti del tempo.

Ma la verità va raccontata (basta rivedere il Consiglio in streaming) per non ingannare i cittadini, sarà che il riconoscimento di campione da Fake News del Leader, e presa ad esempio anche a Bastia.

Per concludere i disagi per i cittadini restano, le soluzioni sono al di la da venire, la Lega è stordita e cerca le responsabilità delle proprie incapacità di proposta in altri, i quali non vogliono avere nulla da spartire con loro.

dal PD di Bastia Umbra