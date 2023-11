Esondazione del Torrente Tescio, 🔴 VIDEO le prime immagini video del fiume ingrossato 🔴 VIDEO

Esondazione del Torrente Tescio, le prime immagini video del fiume ingrossato

Esondazione del Torrente Tescio – Il Torrente Tescio, situato nella zona di Pian della Pieve (Assisi), è esondato. Questa notizia riguarda direttamente i residenti di Bastia Umbra, che sono stati già avvisati.

Si raccomanda ai residenti che vivono nelle vicinanze dell’alveo del Torrente Tescio di prendere precauzioni. In particolare, si consiglia di evitare di rimanere nei seminterrati e nei piani terra delle abitazioni. Queste aree sono particolarmente a rischio in caso di esondazione e possono rappresentare un pericolo per la sicurezza personale.

Il territorio è attualmente monitorato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e dalla Polizia Locale. Queste organizzazioni stanno lavorando insieme per garantire la sicurezza dei residenti e per gestire la situazione.

È importante che i residenti seguano tutte le raccomandazioni e gli avvisi delle autorità locali. La sicurezza degli abitanti è la priorità principale e tutte le misure necessarie sono in atto per gestire la situazione.

«Continueremo – avvisa il sindaco di Bastia Umbra – a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili. Nel frattempo, si prega di rimanere al sicuro e di seguire tutte le indicazioni fornite dalle autorità locali».

Nel giugno 2023, la regione dell’Umbria in Italia ha subito forti piogge che hanno causato l’esondazione del Torrente Tescio. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla zona di Pian della Pieve ad Assisi e su altre aree limitrofe.

Il torrente Tescio si è ingrossato a causa della pioggia insistente e ha esondato in diverse zone, causando allagamenti e disagi. In particolare, l’ospedale di Assisi è stato completamente allagato. Alcune aree, come pure Bastia Umbra, sono rimaste interdette e sono stati necessari interventi per consolidare passerelle e pulire a fondo il corso del torrente.

A causa delle esondazioni, molte famiglie sono state evacuate. La situazione è stata descritta come “improvvisa e violenta” dai vigili del fuoco. Dopo l’incidente, la Polizia Locale e il Gruppo Comunale di Protezione Civile hanno monitorato la situazione e lavorato per garantire la sicurezza dei residenti.

A seguito di queste forti piogge, l’Umbria ha chiesto lo stato di emergenza nazionale. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a lavorare per ripristinare la normalità nella regione.

Il Sindaco Paola Lungarotti invia un aggiornamento in merito all’ esondazione del torrente Tescio avvenuta in data odierna a Pian della Pieve (Assisi): “A Bastia Umbra la situazione è sotto controllo. Ringrazio il Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra, i funzionari della Regione, la Polizia Locale, il COR. Sono stata sempre in collegamento con il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, una collaborazione coordinata per il nostro territorio”.

E arriva anche la comunicazione di aggiornamento dei Vigili del fuoco di Perugia.

La situazione maltempo Perugia:

61 interventi in coda,

75 chiamate differibili da gestire.

La maggioranza delle richieste per piante cadute e pericolanti.

Criticità sulla zona di Assisi, dove il torrente Tescio ha di nuovo esondato nelle zone di Pian della Pieve e nell’area del Bosco di San Francesco, causando frane.

Nessun pericolo per le persone.

Zone di emergenza: Perugia, Assisi, Foligno, Todi, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano dell’Umbria, Città della Pieve.