Festa dell’Arma dei Carabinieri ai Giardini del Frontone, partecipa il sindaco di Bastia

L’Arma istituita il 13 luglio 1814 dal Re Vittorio Emanuele I, celebra la ricorrenza in occasione della rievocazione della concessione della prima medaglia d’oro alla Bandiera di guerra avvenuta il 5 giugno 1920. Alla presenza delle cariche istituzionali, schierati i carabinieri di tutte le specialità che operano nella regione Umbria, alcuni dei quali hanno ricevuto un riconoscimento per meriti di servizio. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha partecipato il Sindaco Paola Lungarotti con gli Assessori Filiberto Franchi e Stefano Santoni

“I nostri complimenti, da parte mia e dell’Amministrazione, al Comandante della Compagnia di Assisi, Capitano Vittorio Jervolino per il riconoscimento ricevuto per meriti acquisiti nel corso delle attività di servizio.

Alla cerimonia era presente la moglie del defunto Brigadiere Capo Fiorenzo Meccariello, nostro caro concittadino, ricordato tra le vittime del Covid dal Comandante della Legione Carabinieri Umbria Generale di Brigata Antonio Bandiera” afferma il Sindaco Paola Lungarotti.