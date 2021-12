Furti in appartamento, controlli della polizia a Ospedalicchio di Bastia

Nella giornata di ieri, grazie ad una sinergica intesa tra il Questore della Provincia di Perugia e il Sindaco di Bastia Umbra, sono stati attuati servizi straordinari di prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale. La zona, infatti, era stata colpita nei giorni scorsi da diversi furti in abitazione, in particolare nella frazione Ospedalicchio.

Fonte: Questura di Perugia

Gli agenti del Commissariato Pubblica Sicurezza di Assisi e della locale polizia municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, hanno condotto congiunti controlli per dare una risposta ancora più incisiva nella prevenzione e nel contrasto ai furti in appartamento passando al setaccio ogni punto di accesso al territorio comunale, strada, piazza, spazio pubblico. Nel dettaglio sono stati effettuati 6 posti di controlli che hanno permesso di identificare 158 persone, controllare 98 veicoli e ispezionare 7 esercizi commerciali. La Polizia di Stato, in provincia di Perugia, intensificherà anche per le prossime settimane la propria presenza sul campo per contrastare ogni forma di illegalità e rafforzare sempre di più la sicurezza dei cittadini.