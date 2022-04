Incendio mansarda a Bastia, fumo nella notte, nessuna persona coinvolta

Paura nella notte a Bastia Umbra per un incendio scoppiato nella mansarda di una abitazione. Era l’una quando i vigili del fuoco di Assisi sono stati allertanti per quel fumo che metteva paura. L’intervento tempestivo ha evitato il peggio. Nessuna persona coinvolta e non è stato necessario evacuare nessuno, in supporto alla squadra di Assisi anche l’autoscala proveniente dalla Sede centrale di Perugia.