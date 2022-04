“Da Pacem Domine”, il tradizionale concerto della Domenica delle Palme

CONCERTO RIMANDATO

Si terrrà Domenica 10 Aprile 2022 il tradizionale concerto della Corale Città di Bastia per la Domenica delle Palme, presso la Chiesa Collegiata di S. Croce, a Bastia Umbra, alle ore 18.00.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Il Coro Città di Bastia, diretto dal M° Piero Caraba, eseguira’ canti su musiche di D.Bartolucci, P.Caraba, R.Dubra, O.Gibbons, O. Gjeilo, A.Lotti, G.M. Nanino, C.H.Parry, A.Part, J. Rheinberger, B.A. Schmidt. Ingresso libero.

L’Ass. Corale ha presentato il programma del concerto con il seguente comunicato:

“Il concerto che vi proponiamo viene da lontano, perché è il primo concerto a cui dovemmo rinunciare per l’emergenza sanitaria. È però un concerto della speranza, perché tutte le volte che abbiamo cercato invano di riprendere il cammino guardavamo avanti, al giorno in cui avremmo potuto tornare a condividere la nostra passione in presenza. La musica, il canto e l’amicizia come strumenti di resilienza, come armi per affrontare e superare il periodo di difficoltà che attraversiamo. La stessa Quaresima è un cammino di resilienza, durante il quale riconosciamo la nostra fragilità e ci affidiamo alla speranza della Resurrezione. I brani che abbiamo scelto ripropongono lo stesso percorso, come momenti di un cammino spirituale dalla Croce, in cui la morte è solo il passo necessario per la vita eterna, al Dolore per antonomasia, quello della Madre che assiste alla morte del Figlio, alla fiducia in Dio Padre, alla Luce”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bastia Umbra, ARCUM Associazione Regionale Cori dell’Umbria, Parrocchia di San Michele Arcangelo – Bastia Umbra.