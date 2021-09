Incidente a Bastiola tra auto e camion, tanti danni e nessun ferito

Si è conclusa con una semplice constatazione amichevole l’incidente avvenuto a Bastiola lungo la 147 assisana, intorno alle ore 16 di martedì, in direzione Ospedalicchio. Nello schianto, che ha coinvolto una vettura e un camion, non ci sono stati feriti, per fortuna. L’auto, una Jeep Cherokee, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere con il rimorchio di camioncino Iveco. La vettura condotta da una donna ha subito un danno davanti nel lato destro, mentre il camion nel lato sinistro. Da come si vede nelle immagini la donna avrebbe fatto tutto il possibile per evitare il camion tentando una manovra di sorpasso. Il mezzo pesante da quanto appreso pare avrebbe rallentano perché davanti a lui c’era un mezzo che stava per svoltare. La vettura dietro, pertanto, non ha fatto in tempo a fermarsi e qui lo schianto. Il botto è stato tanto forte da attirare il vicinato.