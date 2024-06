Incidente mortale tra Costano e Bettona: una vittima e un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 24 giugno 2024, tra Costano e Bettona, causando la morte di una donna e il ferimento grave del suo compagno. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:15 lungo la strada che collega Costano di Bastia Umbra a Passaggio di Bettona.

Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, una donna di 58 anni, di nazionalità rumena, ha perso la vita. La vittima si trovava in auto con il marito, un cittadino italiano di 61 anni, che era alla guida del veicolo. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia tramite l’elisoccorso Nibbio.

L’incidente è stato descritto come autonomo: l’auto è uscita di strada, ribaltandosi nel tratto compreso tra via Assisi e via San Simone. I vigili del fuoco della squadra di Assisi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, riuscendo a estrarre i due occupanti dal veicolo distrutto. Nonostante i tentativi di soccorso, la donna è deceduta sul posto.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti anche un’ambulanza del 118, due pattuglie dei Carabinieri e due della Polizia locale di Bastia Umbra, che hanno gestito la circolazione stradale e supportato le operazioni di soccorso.

Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento, ma le prime informazioni indicano che l’auto potrebbe essere uscita dal manto stradale, finendo in una scarpata. L’impatto ha provocato il ribaltamento del veicolo, che è andato completamente. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte di quanto accaduto.