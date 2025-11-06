Inganno con falso incidente, sottratti contanti e gioielli preziosi

Truffa a un anziano, tre giovani donne denunciate dai CC

I Carabinieri di Bastia Umbra hanno denunciato tre giovani donne, due italiane di 22 anni e una cittadina ucraina di 19, accusate di aver orchestrato una truffa aggravata ai danni di un uomo di 78 anni residente nel comune umbro. Le indagini, avviate con tempestività dopo la denuncia dell’anziano, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica dell’inganno, basato sul collaudato stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine.

La vittima, contattata telefonicamente da un sedicente agente, è stata informata di un presunto incidente stradale che avrebbe coinvolto un familiare. Per evitare conseguenze giudiziarie, gli è stato richiesto di consegnare una somma di denaro a una “delegata” dell’autorità. Pochi minuti dopo, una delle truffatrici si è presentata alla porta dell’uomo, riuscendo a farsi consegnare 4.500 euro in contanti e diversi gioielli in oro, il cui valore è ancora in fase di stima.

L’anziano, resosi conto dell’inganno, ha immediatamente contattato i Carabinieri, che hanno avviato un’indagine serrata. Grazie a riscontri investigativi e testimonianze, i militari sono riusciti a identificare le tre responsabili, che sono state denunciate in stato di libertà alla Procura di Perugia.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità degli anziani di fronte a raggiri ben congegnati. Le autorità invitano alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente ogni comportamento sospetto.