Finto carabiniere raggira anziana, banda fermata sulla E45

Tre arresti dopo inseguimento, gioielli restituiti alla vittima

Una truffa ben orchestrata ha turbato la quiete di Bastia Umbra in un pomeriggio d’autunno, quando una donna di novant’anni è stata ingannata da una telefonata. Un uomo, spacciandosi per carabiniere, ha riferito di un grave incidente che avrebbe coinvolto un suo familiare, chiedendo denaro o gioielli per risolvere la situazione. Spaventata, la donna ha consegnato i suoi preziosi a una giovane che si è presentata come inviata del commissario.

La segnalazione ha attivato immediatamente i carabinieri di Bastia Umbra, che hanno incrociato le prime evidenze con le immagini di videosorveglianza. Il veicolo sospetto, un’auto a noleggio, è stato individuato mentre si dirigeva verso sud. Grazie al tracciamento GPS, le forze dell’ordine hanno localizzato i truffatori nei pressi dello svincolo di San Gemini nord.

Il tentativo di fuga si è concluso in via delle Campore, dove i militari sono riusciti a fermare l’auto dopo un inseguimento ad alta tensione. Durante la corsa, una delle due donne ha cercato di disfarsi dei gioielli lanciandoli dal finestrino, ma il sacchetto è stato recuperato.

I tre fermati — un uomo di 26 anni e due donne di 38 e 52, tutti originari della Campania — sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso. Il conducente, privo di patente e con precedenti, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini hanno chiarito i ruoli: la donna più giovane ha ritirato i gioielli, l’uomo era alla guida, mentre la terza complice ha avuto un ruolo di supporto logistico.

Il giudice ha convalidato gli arresti: l’uomo è stato trasferito in carcere, mentre le due donne sono state sottoposte all’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. I gioielli, fortunatamente, sono stati restituiti all’anziana, che ha potuto riabbracciare i suoi ricordi più preziosi.