Ladri scatenati di notte, irruzione in via Atene a Bastia, ma rubano 80 euro

Ladri scatenati di notte fanno irruzione in via Atene a Bastia

I ladri gli sono entrati in casa di notte. Loro dormivano e non si sono accorti di nulla. Non hanno rubato niente di prezioso: da una borsa solo 80 euro. Soldi che hanno trovato dopo aver rovistato un bel po’ in soggiorno. Il tutto si è verificato in piena notte a Bastia Umbra, all’interno di una abitazione in via Atene, zona San Lorenzo. Il fatto tra domenica e lunedì scorsi.

I malviventi sono entrati dentro silenziosamente dopo aver fatto un foro alla porta vetri, passando dal vicino dopo aver tagliato la rete. Come detto hanno rubato 80 euro da una borsa, senza che nessuno dei proprietari si accorgesse di nulla. La scoperta è stata fatta il giorno seguente appena si sono svegliati.

Non mancano, ovviamente, i danni e quanto distrutto dovrà essere riparato. Un furto del genere non è la prima volta che si verifica, si parla già di 5 avvenuti nella zona. La denuncia ai carabinieri è stata fatta e pertanto le indagini sono in corso per individuare l’autore o gli autori di questo furto e anche di altri.