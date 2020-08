Sicurezza, un problema che si aggrava ogni giorno di più!

È accaduto l’ennesimo evento malavitoso e di devastazione che si collega all’ondata di furti verificatisi nella nostra città: furti nelle abitazioni, di automobili, negli esercizi commerciali. Su richiesta, l’amministrazione Lungarotti risponde: abbiamo già fatto tutto! È tutto nel nostro programma di mandato del Sindaco”.

Ed è con questa precisa convinzione, miope, che ha bocciato tutte le proposte delle minoranze in consiglio comunale. Lega, Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico hanno infatti portato tante proposte con l’intento di contribuire alla discussione e alla elaborazione di strategie volte ad arginare, nell’immediato, ed a prevenire per il futuro, questi eventi. Ma la risposta è stata “no, grazie”, bocciando ogni idea messa a disposizione mediante mozioni, ordini del giorno ecc…

La realtà però è che ci troviamo difronte ad un’amministrazione inerme che non riesce ad utilizzare in maniera virtuosa nemmeno le telecamere già da tempo installate e che intanto Bastia sprofonda nel degrado!

Tuttavia, la questione sicurezza è qualcosa di molto importante e non può essere ridotta al solito balletto della politica, dove la maggioranza ignora la minoranza, e dove la minoranza critica strumentalmente la maggioranza.

Per questa ragione il Partito Democratico, raccogliendo il positivo invito dell’assessore Fratellini, anch’esso fortemente critico con la sua stessa maggioranza per l’atteggiamento avuto sulla questione della sicurezza a Bastia, in data 29/07/2020, ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, composta da un consigliere per ogni forza politica e civica presente in consiglio comunale, per iniziare un percorso massimamente condiviso, magari supportato da tecnici ed esperti, nonché dalle forze dell’ordine, che porti ad elaborare una strategia per arginare subito questi eventi pericolosi e dannosi e dall’altro per mantenere alto il livello di formazione ed educazione della nostra città alla sicurezza e al rispetto delle regole.

Tale volontà trova la sua ratio nella convinzione che il particolare momento storico che si sta vivendo e la delicatezza del tema della sicurezza dei cittadini, debbano sollecitare tutti i rappresentati delle istituzioni ad un comportamento di massima responsabilità e di massima unità, cercando di superare, per quanto possibile, gli steccati ideologici, atteso che solo attraverso la mediazione e l’unione di intenti è possibile effettivamente migliorare la qualità della vita dei cittadini. Convinzione questa che, peraltro, ha guidato la condotta e l’azione del Partito Democratico di Bastia già dall’inizio della consiliatura e in particolar modo durante il difficile momento della fase acuta della pandemia

Direttivo Partito Democratico Bastia Umbra

Gruppo Consiliare Partito Democratico Bastia Umbra