Le congratulazioni di Bastia al Tenente Colonnello Marco Vetrulli

“Un ringraziamento sentito al Tenente Colonnello dei Carabinieri Marco Vetrulli per il prezioso supporto prestato in questi anni in cui ci siamo trovati a lavorare insieme sul territorio, collaborando attivamente, sempre mantenendo alta l’attenzione nei confronti della Comunità; quest’oggi è venuto a salutarci accompagnato dal Comandante della locale stazione dei Carabinieri, Gennaro Colella, comunicandoci di essere in procinto di lasciare il comando della Compagnia di Assisi, dal prossimo 9 Settembre,per un importante incarico a Perugia, presso il Comando della Legione dell’Umbria. A nome dell’Amministrazione Comunale esprimo le più fervide congratulazioni per i rinnovati successi che lo attendono con il nuovo ed importante incarico”.

Sindaco – Paola Lungarotti