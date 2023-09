Restauro Porta Sant’Angelo e Palio, modifiche viabilità

Restauro Porta Sant’Angelo – A Bastia Umbra, la viabilità in Via Garibaldi subirà temporaneamente una modifica significativa a causa di due importanti eventi: il restauro della Porta Sant’Angelo e il Palio de San Michele.

La modifica consiste nel passaggio da una strada a senso unico a una strada a doppio senso di marcia. Questa decisione è stata presa per agevolare l’accesso ai residenti e alle attività commerciali della zona, consentendo loro di effettuare agevolmente operazioni di carico e scarico delle merci. Questo nuovo schema di viabilità rimarrà in vigore fino a quando non saranno smontate le tribune del Palio de San Michele.

Inoltre, è importante notare che anche la fruibilità di Piazza Mazzini sarà limitata a causa dei festeggiamenti legati al Palio de San Michele. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione e pianificare eventuali spostamenti in anticipo per evitare inconvenienti legati alla modifica temporanea della viabilità in Via Garibaldi.